何佩瑜懶得談戀愛　隨時嫁熟男

藝人何佩瑜（Jeana）4年前突結束香港一切，將工作重心移回內地。當2025年到來，她計劃重返香港，自爆當了「媽媽」，不排除閃婚的可能。

Jeana打算日後留一半時間在港生活、一半時間在內地發展：「話晒香港係我成長嘅地方，但無論喺香港或內地，我都搵到自己，同樣過得舒服。」談到年前移居內地，Jeana解釋是為了「尋根」，以及多花時間與親人相處：「嗰時都唔知哪來的勇氣。返到內地生活，起初完全冇概念，唔知道水喉水唔可以飲用，又唔識將名下各個account綑綁到電話，搞到乜都做唔到，好彩表妹陪咗我幾個月，解決晒我生活上嘅疑難。」

養狗仔解寂寞

回望過去4年，Jeana是無怨無悔，尤其事業發展比想像中順利：「起碼呢幾年，喺拍嘢方面我冇停過。好多內地演員，可能入行十幾年，仲要不斷傳Profile畀啲製作人『見工』，因為佢哋可以選擇用嘅演員實在太多！（成功融入到內地影視圈？）又唔可以咁講，都要成日出去應酬，識咗好多新朋友就真嘅。」

而Jeana移居內地最大的得着，相信是當了「媽媽」：「我救咗隻狗仔，幫佢改名叫春天，寓意萬物重生。佢本來被送去屠宰場，啲牙仔已被磨平晒，但我覺得啱眼緣，就盡力救番佢，坦白講佢都救咗我，令我覺得冇咁寂寞！」她自言思想傳統，覺得女生到某一個年紀便應該結婚生子，目前感情未有着落，幸好遇上春天，精神尚算有所寄託。

追求三觀接近

自認以往戀愛腦的她，移居內地後感情交白卷：「依家要求唔同咗，希望搵到個三觀大致相同嘅人，佢唔需要話畀我知戀愛係啲乜，因為以前嘅經歷令我好清楚明白，唔想嘥時間嘞。（感情重要過戀愛？）係，其實都有啲追求者嘅，對方係製作人，年長我十歲，我比較喜歡有經歷同成熟嘅另一半，睇吓有冇可能發展啦，都唔排除閃婚嘅可能！」

場地提供：Grotto