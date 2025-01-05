陳喬恩公審食店適得其反　遭網民圍剿

台灣女星陳喬恩近日在社交網的限時動態中吐槽食店，寫道：「來吃一家傳說中好吃的麻辣鍋，不能定位，規定要在現場等位，人到了，還規定人數要過半才能入座，到底有多麼好吃這麼跩，是因為如此才會感覺很受歡迎嗎」還配上翻白眼的Emoji，未幾她再次Po文，直接公開店名兼表示：「沒必要，如果需要現場候位又～人到人還要半數到了才能入桌甚麼之類的...不好吃！」更揚言：「就是吧，我永遠不再去第二次」，想不到喬恩這樣做引來網民熱議，不少人認為她這樣公審做法不對，因為台灣不少食店都有類似的規定，紛紛留言炮轟：「所以你是覺得陳喬恩三個字，可以讓你有優先權先入座，不用排隊，不用跟着人家規矩來走嗎？」、「跩的是陳喬恩不是店家」、「你是明星，但請你反向思考店家的難處，公主病別帶出門」，還重提她以前醉駕事件：「請問吃完麻辣鍋後有酒駕嗎？」然而，也有網民持相反意見，覺得喬恩有權發表自己真實感受。

之前喬恩曾光顧一間米之連二星餐廳為老公慶生，當時她也在社交網發文大呻吃出了鬼打牆的感覺，又話用餐期間不時傳來小朋友的哭聲很趕客，不過她上次未有公開餐廳名。