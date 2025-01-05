姚焯菲進軍內地市場　素顏一樣索爆

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）自去年12月中自新西蘭返港後，半個月以來穿梭中、港及澳門，分別出席新城拉票活動及在頒獎禮勇奪「勁爆躍進女歌手」金獎外，又要現身歌迷「小菲象」為她舉行的補祝生日會及多個商演騷，不過難得在港，當然要跟好友見面，網上流出她和幾位圈外女友在電梯內的自拍照，齊齊穿上背心短裙疑似相若去party前，由於高抄角度，顯得18歲的Chantel身材玲瓏浮凸，相當有料到。

Chantel放完假後，日前又再離港飛抵長沙錄影內地綜藝節目《聲生不息‧大灣區季》。有內地粉絲將野生捕獲她的視訊上載網上，身穿奶白色厚褸，戴上豹紋毛毛帽及口罩，將全身包到冚的她，就算素顏仍然被粉絲認出，當被讚眼睛很漂亮時，她表現得非常怕醜，雙手合十，笑出一對腰果眼，和粉絲齊砌出心心手勢表謝意，又用流利普通話跟粉絲閒談，透露6號就錄制節目。

粉絲再問她可會品嘗地道美食？本是「食貨」的Chantel反問可不辣的食品推介，粉絲就提議她可試食微辣臭豆腐或長沙馳名小食糖油粑粑，Chantel再說不是不食辣，只是要唱歌養聲關係，才暫時戒食辣。據知跟Chantel同亮相《聲》節目，有同屆的「聲夢歌手」冼靖峰，屆時傳她將偕容祖兒、薛凱琪及衛蘭合唱鄭欣宜的《女神》。