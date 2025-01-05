Ian奪叱咤男金唔認同關張敬軒打人情牌事　定過神已還獎給對方

人氣男團MIRROR 4位成員陳卓賢（Ian）、李駿傑(Jeremy)、柳應廷（Jer)和邱士縉（Stanley)、李幸倪(Gin Lee)、衛蘭、周殷廷、陳凱詠和男團ROVER以及女團Beanies昨晚（4日）現身音樂會作表演。音樂會上Jer與陳凱詠合唱《間歇性休眠》，Jer表示在幾個月前已經想唱這首歌，今次居然有機會與原唱者合唱，而陳凱詠亦稱之前從來沒有與任何人合唱過，所以好開心收到Jer的合唱邀請，另外Jer還表示自己有少少感冒，狀態不佳，又有感而發呼籲現場觀眾要珍惜身邊人。

受訪時，Jer表示自己已經病了2個禮拜有多，就連Stanley都被傳染到，經常戴口罩的Ian都受到牽連說：「我都開始有啲鼻水。」提到Jer突然在台上有感而發，Jer就表示並非因為身邊有事發生，而是因為歌曲本身內容就好感人，非常適合作為新一年提示大家的一個訊息。講到今次表演4子少在台上跳舞，對此Jeremy稱因為他們出來好慣常就會表演跳唱，反而比較少企定定唱歌，所以想今次嘗試吓。

另外，講到叱咤樂壇頒獎典禮賽果惹爭議，好多網民替馮允謙於男歌手及唱作人輸給Ian屈居銀獎不值，對此Ian就表示有留意，又指馮允謙是一位值得獲獎的歌手，而其他沒有得獎的歌手亦只是暫時未有被嘉許的機會，而他本人就相當幸運獲得一個被嘉許的機會，又指自己在頒獎典禮與其他歌手一樣都是作為客人的身份出席，所以沒有資格評論自己是否有得獎的資格，至於對於其他網民表示他有獎是因為張敬軒打人情牌一事，他就提出疑問說：「如果佢（張敬軒）有呢個能力，點解佢唔自己攞獎？我都知道大家會有自己嘅情緒，有啲嘢會想發表意見，但本身件事個事實就擺在眼前，佢（張敬軒）都係以客人身份出席，所以我唔明佢點樣可以干涉到個頒獎禮。」

問到他會否因為得獎惹爭議而有情緒？他就表示是會有不開心，但不開心的原因是因為當晚表現失準：「因為我真係本身冇預過自己會攞獎，所以我冇諗過要上台唱歌，同埋當時知道自己攞到一個咁大嘅獎嘅時候腦袋係一片空白，心跳好快呼吸唔到。」表示之後會加緊練習，做得更加好，又指自已經將獎座歸還給張敬軒：「因為我自己返到去都仲坐喺度沉澱緊攞獎呢件事，所以當我一回過神就個將獎盡快還畀佢（張敬軒）。」至於提到隊友姜濤似乎亦都對於得獎而獲網民質疑一事都有點不開心，他就表示自己都有與他交流過，相信對方咁大個人應該冇事：「我只不過係一個適當嘅時間，同埋適當嘅空間慰問一句半句，我相信佢都識得處理。」Ian又表示得獎後沒有特別慶祝，自己之後都會繼續寫歌，回歸正常生活，等合適的時候就會請隊友食飯。

同場，Gin Lee 表示已經找晒數，請了一大班同事食飯，花了約五位數，笑言最近都好攰，唔夠瞓之餘還瞓捩頸。又指農曆新年會請家人去旅行，並預告今年利是會加碼。提到未來的頒獎典禮，她就表示會繼續努力，問到之後會否想「萬年女金」？她就笑言：「有啲難，努力啦，會盡量做好。」又表示達成Checklist中的其中一個願望已經好開心，下一個目標可能會是開騷，希望能夠在紅館開5場表演，問到目標會否想在戀情上有好消息向大家分享？她就避談，轉話題表示好消息是好期待完成一月的工作，現在會好好享受女歌手金獎。

至於衛蘭表示已經好久未在港表演，正忙於拍內地節目《聲生不息•大灣區季》的她透露能夠與一班香港歌手容祖兒和古巨基得一齊參與節目大感安心，謂他們亦會提點自己幾句。提到節目上有古巨基稱她為「寶藏歌手」，她表示大感開心。下年即將入行20周年，衛蘭表示正籌備巡迴演唱會中，亦為演唱會努力創作主題曲中，歌曲是關於20年來的心路歷程，預告音樂會首站是廣州。她亦笑言希望新一年42歲的自己可以有愛情滋潤，並最好能夠「一擊即中」結婚。