《白蓮會》女星Aubrey Plaza導演老公家人自殺身亡

曾參演美劇《白蓮會》（The White Lotus）與《Parks and Recreation》的美國女星Aubrey Plaza，她的獨立電影導演老公Jeff Baena前日（3日）早上於洛杉磯家中自殺身亡，終年47歲。

據知他的助手發現他在家中不省人事，然後報警。警方到處後發現他已死亡，暫時未知死因。Jeff Baena與妻子於2011年拍拖，拍拖10年後Aubrey宣布與Jeff結婚。夫婦曾多次合作拍攝電影《Life After Beth》與《Spin Me Round》等。老公離世前兩日，Aubrey被影到現身球場睇NBA籃球賽。而原定她於香港時間明日早上擔任《金球獎》頒獎嘉賓，暫時未知她會否如期出席。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

「情緒通」熱線： 18111