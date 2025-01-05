高海寧深圳開工3個月連父母都見唔到　叫朋友唔好介紹男仔畀佢識

藝人高海寧（高Ling）、陳靜、林襄、郭珮文、蕭正楠、吳若希及朱敏瀚等昨晚（4日）為《大師兄新春感謝祭》錄影，高Ling今次為宣傳賀歲片《麻雀女王追男仔》而專誠返港，之前一直在深圳為新劇《夫妻的博弈》開工，錄影完便再上深圳，預計月中便返港繼續拍香港的戲份。

在深圳開工3個月連父母都少見面，過年也沒假放，因為新年會到洛杉磯登台，希望在美多留兩日放假，美國行還有堪輿學家蘇民峰，想趁機會請教事業運，及希望身體健康，表示身體時有小毛病，昨晚便感胃痛，又自爆濕疹上眼。問可想催愛情運，她笑言：「我冇乜時間，每日都工作，要珍惜事業運，朋友想介紹男仔畀我，我話唔好介紹住，未得閒，工作排到年中。」高Ling指2024是豐盛的一年，有不同挑戰和突破，更憑《新聞女王》擇下3個女配角獎，感恩得到大家認可。問可會獎勵自己？她直言想置業，要繼續努力儲錢，但又未打算在內地置業，工作四圍飛，有需要可住婆婆家。問不如買包包獎勵自己先？笑言：「包包冇興趣，我都冇時間孭，平時都用環保袋多。反而鍾意買珠寶手錶，有收藏價值。」

同場陳靜與林襄在戲中有不少對手戲，講笑已入肉，會互相保護，陳靜讚林襄是好女仔有禮貌，有預先教她玩遊戲，林襄表示有看過《獎門人》，期待玩「開口中」，不怕玩遊戲濕身或滿身忌廉。陳靜指她在台灣也拍了很多綜藝節目，對她的表現有信心。林襄表示會返台灣陪家人過年，陳靜透露剛完成了3部電影，其中2部是賀歲電影，不擔心自己打自己，其中一部是馬來西亞電影與姜皓文合作。新年會留港，希望好好謝票和觀眾拜年，支持香港電影。

另外，林襄有份出席的《台北最HIGH新年城跨年晚會》日前驚爆事故，男團主唱高處墜落身亡，林襄表現震驚，但不知情。