【營事檔案】蔬菜煎蛋卷

韓式煎蛋卷與日式煎蛋卷不同，韓式煎蛋卷通常會加入蔬菜粒、火腿粒、葱及芝士等配料，因此口味較為濃郁，常當作小菜食用。而日式煎蛋卷則加入糖、醬油和味醂，味道偏甜，主要強調蛋的自然風味。今次的食譜是以韓式煎蛋卷為藍圖，大家都可以加入不同喜愛的食材！

紅蘿蔔配合雞蛋更佳

紅蘿蔔富含β-胡蘿蔔素，胡蘿蔔素可在體內轉化為維生素A，有助於維持視力、促進皮膚健康和增強免疫系統。而加熱後的紅蘿蔔，當中的β-胡蘿蔔素可更好地吸收，是脂溶性維生素，與適量用脂肪一起食用更佳。紅蘿蔔炒蛋就是簡單處理紅蘿蔔，同時可增加脂溶性維生素吸收率的方法。

雞蛋的不同煮法

談及油分，就不得不提及煎蛋與烚蛋在脂肪及營養上的差異，煎蛋要加入油分烹飪，因為會增加脂肪和熱量的攝入，而雞蛋又比較吸油，因此可在不自不覺間攝入了過多的脂肪，影響健康。而烚蛋，又名白煮蛋，就不需使用油分，同時可保留了雞蛋的自然風味和營養，但要留意全熟蛋會較煎蛋或炒蛋更難消化，不建議在短時間內進食過量。

蔬菜煎蛋卷

材料：

葱 2條

火腿 2片

紅蘿蔔 1/4條

雞蛋 3個

調味料：

鹽 2茶匙

做法：

1) 雞蛋打散雞蛋，加入鹽調味

2) 葱、火腿切碎，紅蘿蔔去皮切碎

3) 將葱、火腿以及紅蘿蔔加入蛋液中

4) 燒熱鑊加少許油，開最小火，加入1/3份蛋液

5) 煎至定形時，輕輕卷起

6) 繼續加入1/3份蛋液，定形後輕輕卷起，重複至蛋液用完

7) 最後切件，完成

張穎心 (Stephanie) – 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長尋找香港十八區美味又健康的餐廳，設計能配合香港都市人忙碌生活的健康餐單。