戴祖儀廣州處女個唱險走光　謝東閔英雄救美解圍

藝人戴祖儀（Joey）與謝東閔近日在廣州開騷，並請來吳業坤及張振朗擔任嘉賓，現場反應熱烈。Joey完成演唱會後，即時返回深圳繼續拍劇，行程緊密，她稱今次演唱會對她來說是很大的挑戰：「因為我開緊劇，所以要廣州同深圳兩邊走去準備演唱會，所有綵排同宣傳都喺廣州，又要同劇組夾時間，所以完咗個騷真係舒咗一大口氣，好感恩全部都好順利，觀眾又好熱情，有苦盡甘來嘅感覺。」

由於今次是她的處女個唱，所以分外感觸，她不諱言：「我由歌手出道咗6年，中間好多人已經唔記得我係歌手，尋晚第一個演唱會，又賣晒飛，有咁多觀眾嚟支持，成件事好感動，氣氛好好，大家嘅尖叫聲，好多朋友同粉絲由香港過來支持我，粉絲仲做晒應援同送花，真係好窩心。」Joey指最感動是見到台下所有閃光燈為自己而開，之後看到社交網上的正面評價，令她覺得不枉自己沒有放棄歌手這條路：「好開心可以回報到一個演唱會畀我嘅歌迷，多謝佢哋一直嘅支持。」

另外，談到2位嘉賓，Joey稱之前跟吳業坤在電視劇《香港人在北京》中合作，兩人推出合唱歌《想跟你好好道別我怕來不及》：「呢首歌係我人生最鍾意嘅歌之一，好在喺我第一個演唱會上同佢合唱，佢係我前輩又係好朋友，好想佢能夠參與。至於振朗，最近開劇有同佢合作，加上謝東閔同佢好老友，大家聽到佢唱歌都好驚喜，因為佢唱得好好聽。」

Joey稱演唱會過程大致順利，不過途中卻發生小插曲令她險走光：「因為我出咗好多汗，啲膠紙甩咗，我件衫係就快飛跌，我要用手按住咁唱，唱完要即時衝入後台。」而謝東閔亦即時除去外套為她解圍。她又指獲兩位好閨蜜來撐場，但怎料因人手問題，兩人臨時變成工作人員：「佢哋要突然擔當導演同FM，今次所有嘢無論係服裝、Rundown嘅編排、宣傳等等，我都要自己落手落腳去做，加上又要拍劇，雖然壓力好大，但同時滿足感都好大，所以好感恩。」