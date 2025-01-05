鍾柔美爆讀書壓力大過做藝人　上《聲生》表現被讚不自滿

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）、黃妍（Cath）和組合小塵埃今日（5日）出席活動，推廣關注心臟健康。Yumi透露平日會以做運動幫助護心，她説：「主要係跳舞，保持開心、唔好咁大壓力自己對心臟好啲。（工作定讀書壓力大？）讀書，其實做每樣嘢都會有壓力，睇你點樣面對。」她表示會找朋友傾訴外，跳舞出一身汗亦有助減壓，又笑指因自己愛吃甜品兼從不忍口，是時候開始做Gym維持身形：「因為身形對我嘅工作好緊要，人大咗好似好容易肥，要預早控制，再大啲想減未必減到。」

談到她早前現身內地節目《聲生不息》，獲網民讚表現穩定不怯場，她感謝大家支持，對自己表現感滿意，但自覺仍有改進地方：「第一次上咁大嘅舞台好緊張，但我都盡咗力，其實平時唱抒情慢歌，希望畀新嘅一面大家睇。」提到即將輪到另一「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）登《聲》，Yumi祝對方一切順利，又表示已將自己經驗跟對方分享，認為最重要是注意天氣，做好保暖護聲措施。

至於Cath亦透露平日以運動來護心，她説：「以前好憎做運動，但疫情期間食多咗肥咗好多要減，開始打羽毛球、網球，打波出好多汗。」談到她早前被七仙羽提點，要盡快找個男友幫助催谷事業運，問她會否於球場找另一半？她笑謂：「見到好多都係有返咁上下年紀，亦都係一對對嚟打波，哈哈！」她笑指自己不心急，但家人也經常催促她早點找個男朋友，問她可會找個圈中人做男友？她坦言跟圈中人拍拖比較麻煩：「我成日都覺得拍拖會散，散咗若果要同台會好尷尬。」談到工作，Cath表示今年上半年主力到不同地方為巡唱演出，過幾天便會飛到台灣，又指早前不慎感冒，現每天以中藥調理，新年願望是身體健康。