歐洲人熱愛和享受生活，工作以外，會安排多項消閒活動，對飲食也有追求。近日有新開的西餐廳登場，想慶祝又或愛多元化的口味，首選融合多國風味的歐陸菜，愛熱鬧又或作親友聚會，適合分享的西班牙佳餚是不錯之選，想品嘗美味的西餐，隨時都得。

灣仔：現代滋味

融合歐洲各國大成的歐陸菜系，一向備受歡迎。剛於灣仔開業的現代歐陸餐廳由行政總廚Jack Carson主理，他以擅長的法式廚藝融合不同食材，打造富層次的美食。餐廳劃分兩個不同的區域，裝潢華麗的Dining Room為客人提供完美的高級菜餚，傳統創意兼備。好似粉嫩吸睛的紅蝦薄片，配橙皮和醃漬茴香，再加點高湯忌廉享用，酸香嫩滑。油甘魚配冬瓜這個新穎配搭，加點果汁、果醋和芥末，酸甜果香和鮮味的油甘魚可謂天作之合，是大廚自創的食譜。分量十足的酸菜香腸燉肉，集了豬腩肉、鴨腿、白腸和酸菜於一身，啖啖肉又各有層次，酸菜能平衡肉味。鄉村冷肉醬以冬季水果芥末醬和烤麵包配搭，濃而不膩。素食之選有茄子拿破崙，瑞士紅菜頭和炸茄子配羅馬番茄及Ricotta芝士，口感豐富。甜品有開心果焦糖布丁和朱古力流心蛋糕等選擇，用餐時配葡萄酒或雞尾酒，分外完滿。

想輕鬆一點，可以選擇供應輕食的Bar & Grill區域。煙熏牛肉三文治以醃製15日的牛胸腹肉，配甜芝士、酸菜和醬汁，大啖咬下去，肉香四溢。烤香的加拿大豬扒配甘筍蓉和舞茸菇，甜味蔬菜提升肉味。看似港式碟頭飯的海鮮Gumbo，蔬菜魚湯內就有蝦肉、蟹肉、蠔和秋葵等食材，每一口都咁鮮味，至於香辣海鮮長通粉，香辣番茄醬配香腸和蝦肉，拌勻吃香辛開胃。其他還有經典封門柳配薯條、燒烤豬肋排或雞肉烤薄餅等，和三五知己慢慢食慢慢傾，作午餐或下午茶都很合適。

大坑：貼地料理

要數歐陸菜中較為輕鬆隨性又適合大班親朋分享的菜餚，西班牙菜肯定是其中之一。大坑新開的西班牙餐廳主廚Chef Amaru指，在西班牙飲食文化中，Tapas佔有重要的位置，琳琅滿目的小食讓客人們分享，分量適中又可依個人喜好自由配搭，最重要是價錢親民又地道。

店內有多款開胃的Tapas選擇，香口的伊比利亞黑毛豬炸丸子或鱈魚炸丸子，再加一件香烤火腿及西班牙芝士三文治，作下午茶是不錯之選。經西班牙官方認證的白蘆筍，簡單用鹽水醃製，蘸蒜香蛋黃醬享用，滋味奇佳。冬日寒冷，當然要來點熱食，歷史悠久的辣肉腸燴牛肚最初是一款鄉村農家菜，牛肚加西班牙辣肉腸、調味料和香料長時間燉煮，軟腍入味。另一道西班牙紅辣椒辣肉腸，是來自巴斯克地區的半醃香腸，煎香後再加蘋果酒和月桂葉烹調，惹味無比。

店內備有西班牙全手工製作的高級烤爐，用來烹調肉食最好不過。人氣的炭烤燒雞，本地雞隻先醃24小時，烤至表面焦香後配古巴風味的Mojo醬汁，啖啖肉好滿足。傳統乳豬經16小時慢煮，再放入炭烤爐烘烤至外皮香脆。主食方面，必吃的西班牙飯除肉類和海鮮選擇外，也可選雅枝竹做主角，米粒以甜椒、洋葱和大蒜等製成的Sofito香料醬汁炮製，表面鋪滿雅枝竹和大蒜蛋黃醬，清新美味。