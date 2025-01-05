特色賀年糕點　步步高陞

農曆新年慶團年，又點少得寓意步步高陞、甜甜蜜蜜的年糕呢？今年有不少品牌推出特色賀年糕點，傳統創意兼具，老少咸宜。

聯乘萌趣

主打「港味點心」的連鎖中式點心店今個農曆新年聯同LINE FRIENDS minini於即日起預售多款年糕，包括鴻運年糕、臘味蘿蔔糕和臘味芋頭糕，每款均以主題圖案作飾及新年氣氛設計作包裝。當中的鴻運年糕以傳統古法製造，可以氣炸或香煎，質感軟糯細滑，味道煙韌清甜。至於臘味芋頭糕用料十足，粒粒芋頭綿軟味濃，口感細膩，加上蝦米及臘味，煎香來吃最惹味。於1月10日起發售的聯乘年糕選購2盒及3盒還有折扣優惠，兩盒可獲贈主題保溫袋。此外，品牌的黃大仙商場分店更變身成期間限定店，LINE FRIENDS minini朋友仔布滿店內每個角落，粉絲又點可以錯過呢？於即日至3月31日期間，還推出儲印花換購聯乘新品，包括黏貼掛勾、隔熱墊和摺疊儲物箱，陪住大家過節。

別具風味

本地綜合飲食集團亦趁新年將至，推出節日限時賀年糕點，包括桂花蔗糖馬蹄糕、四川麻辣芋頭糕、瑤柱臘味蘿蔔糕及奶黃年糕，既有傳統口味，亦有創意新味，好似四川麻辣芋頭糕，用上粉糯芋頭，加入特調川辣醬，麻香辛辣，可口回味。另有近年愈來愈少的奶黃年糕，又有人稱作黃金糕，色澤亮眼，富金銀滿屋好意頭，味道甜甜軟糯，小朋友大愛！不少長輩喜愛的馬蹄糕，品牌特別加入清香的桂花，配以獨特蔗糖香，口感彈牙，別具風味；糕點需最少7日前預訂。

多重優惠

本地老字號餅家於即日至1月27日推出多款賀年糕點，包括金玉滿堂蘿蔔糕、鴻運蔗汁年糕、如意椰汁年糕、臘味香菇蘿蔔糕和桂花糕等，當中的金玉滿堂蘿蔔糕更用上自家製臘腸製作，配上清甜蘿蔔絲及原粒蝦米，用料十足又惹味。鴻運蔗汁年糕則是傳統的蔗汁年糕，煙韌不黏牙，味道香甜，散發淡淡清新蔗糖味道。於分店及網店可享83折優惠，用指定信用卡則享78折或免費獲贈豬腳薑醋等優惠，為節日添加滋味氛圍。