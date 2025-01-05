人妻劉小慧「密會」酒粒爆肌男　街頭挨身挨勢春心蕩漾

蘇志威與劉小慧於1997年結婚，育有25歲大女蘇君蕎（Yumi）與16歲細女蘇靖珺（Ina）。出道時就被封為「學生情人」的劉小慧雖然已為兩女之母，但凍齡美貌未受歲月影響，近年更努力發展個人事業，成為養生KOL。日前有網民在社交網發布了一條影片，片中劉小慧正在「密會」一名神秘爆肌型男，更在街邊對該男子挨身挨勢，二人狀甚親密。

片中劉小慧在街邊對神秘爆肌型男挨身挨勢，並留言：「一個過不去的梗#初戀情人#劉小慧@蘇志威劉小慧夫婦。」影片中可以見到一名身穿藍色短袖T恤配白色長褲的大隻男士先入鏡，其後身穿白色T恤及深藍色牛仔短褲的劉小慧作狀與他擦肩而過，又重新出現在鏡頭前，並將整個人靠在該男子的手臂上，一邊望鏡頭，一邊朝鏡頭露出甜美俏皮又春心蕩漾的笑容，而身旁的帥哥則咬着香煙，羞澀地轉過頭笑，露出亮白牙齒及迷人酒窩。男帥女美的畫面讓一眾網民表示相當養眼，紛紛留言大讚劉小慧美貌不輸當年，仍少女味十足，與該名男子站在一起亦相當合襯，當中就有網民透露該名靚仔其實是內地音樂人許世江。

據網上資料，其代表作品有《一生不變》、《今天》、《你的淺笑》、《難得有情人》及《今夜情為證》等，2022年許世江曾參加內地綜藝節目《跨時代戰書》，2023年他和劉小慧發行MV《成人遊戲》。