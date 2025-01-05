陳山聰首度挑戰跑港珠澳大橋　陳敏之母子檔出動親子樂

視帝陳山聰帶同陳瀅、關嘉敏等參與「中銀港珠澳半馬」賽事，首次在港珠澳大穚跑步的山聰跑上癮，打算約定袁偉豪及胡定欣等再參賽；而陳敏之則母子檔出動，指陪小朋友齊做運動，是最享受的親子時間。

由中國銀行（香港）（「中銀香港」）冠名贊助、中國香港田徑總會主辦的第二屆「中國銀行（香港）港珠澳大橋（香港段）半馬拉松」（「中銀港珠澳半馬」）昨早圓滿舉行，約8,000名參賽者於宏偉的港珠澳大橋上馳騁，而無綫的「跑步擔當」陳山聰聯同無綫高層樂易玲，還有陳瀅、關嘉敏、胡鴻鈞、阮浩棕、朱敏瀚、孔德賢、許俊豪（Lincoln）、李爾晨及梁競徽等齊參與2公里的「中銀榮譽盃」，為賽事增添星光。

去年曾在上海挑戰半馬拉松的山聰輕鬆完成跑2公里賽，他大讚今次跑步特別難忘：「第一次喺港珠澳大橋跑步，『腳踏實地』嘅一刻感覺新鮮，港珠澳大橋嘅美景盡收眼底，沿途風景優美，海天一色，簡直係『快樂不知時日過』。」揚言望下次偕其跑隊「Crazy Runner」成員袁偉豪和胡定欣，還有《愛．回家之開心速遞》的「熊樹仁」單立文等齊參加半馬賽事，他高呼：「大家都要趁青春留倩影，哈哈。」

山聰是圈中出名的「廿四孝爸爸」，當然會灌輸運動有益身心的訊息，因此大為欣賞今年增設「兒童田徑運動會」，期待寶貝仔Jaco可以參加該項活動，他說：「等佢大個啲先，要6歲先可以參加，將體育精神傳承畀下一代，齊齊跑出個未來。」

「索腿靚媽」陳敏之就帶同8歲的兒子雷子樂參加「兒童田徑運動會」玩得不亦樂乎，最驚喜是完成比賽的『小跑手』，有獎牌及電子證書外，更額獲贈賽事巴士模型，她說：「子樂細細個就鍾意車，收到巴士模型時笑到見牙唔見眼，佢話要獎牌同巴士模型放在床頭，真係好可愛！」

她坦言閒時愛與兒子齊做運動，強身健體之餘，亦是最佳的親子時間：「「可以同小朋友溝通，灌輸正確價值觀，好似『勝不驕、敗不餒』、『公平公正』精神，始終言教不及身教，做運動正是身教好機會。」又指愛子盡得其長腿遺傳，運動天分也不錯，上月一家三口到日本滑雪兼為愛兒慶生，教練也讚子樂平衡力好。

女神陳瀅近年同樣愛上跑步，除了可以消水腫外，更能keep fit，所以每日一跑已成為生活習慣。她說：「自從去年跟佘詩曼在馬來西亞拍攝《家族榮耀之繼承者》後，獲前輩提點做幕前要努力維持身形，加上同劇的陳靜與王敏奕不時相約自己做運動，令我漸漸愛上運動，今次更有機會踏上港珠澳大橋跑步，絕對是成就解鎖之一。」

而最近憑《異空感應》的「靚仔法醫」助手一角人氣急升的阮浩棕，同時入圍《萬千星輝頒獎典禮2024》的「最佳男配角」與「飛躍進步男藝員」，呼聲甚高，但同時為他帶來不少壓力，正好趁今次參與「2公里榮譽賽」減壓。他說：「大家以前認識我可能因為我是梁舜燕的孫子，最近因為劇集反應好，多了途人認得我，甚至知道我是誰，叫得出我的名字，這種感覺跟初次踏上港珠澳大橋一樣新鮮有趣。得到觀眾支持當然開心，但同時要提醒自己做得更好，加上臨近頒獎禮，若我說不想得獎也是騙人的，正好趁這個機會一邊跑步一邊享受海風吹拂，紓緩一下緊張心情，抖擻精神迎接頒獎禮！」