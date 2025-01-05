本日日本：《寶可夢》情人節朱古力　大玩趣怪點陣圖

提起1950 年在東京誕生的老字號甜點品牌Mary’s，除了其女孩側面剪影深入民心外，更擁有將西方情人節文化引進日本社會的威水史！近日這個經典品牌搞搞新意思，與《寶可夢》（Pokémon）聯名推出 2025 年情人節限定商品Pokémon meets Mary Chocolate，採用點陣圖元素打造可愛又美味的朱古力，現已於官方線上商店有售，並於1月中旬起陸續在日本全國指定百貨門市登場。今次的情人節系列，從包裝到朱古力本體都融入了點陣圖風格，設計以草系、火系、水系和電系的精靈們為主題，搭配靈感來自招式的朱古力造型，非常值得入手。另外還有以夢幻、時拉比等幻之寶可夢為主題的朱古力禮盒，以及集合了伊布家族的朱古力糖果，甚至還有以皮卡丘為靈感設計的朱古力。另外，喜歡鬼斯、鬼斯通與耿鬼的朋友，也可選購以他們為主題的朱古力脆片，並以拉鏈收納袋做包裝，可愛又實用！