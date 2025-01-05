王俊凱被影帝激讚登熱搜　于適處男入潛艇勁新奇

由型男于適、王軒、張涵予、李晨及王俊凱等演出的新片《蛟龍行動》，鐵定於大年初一正式在內地上映，日前台前幕後雲集北京出席記者會官宣，席間眾演員大談拍攝難忘事。這部盛傳製作費高達10億人民幣（約10.63億港元）的大製作，由籌拍到竣工可謂經歷了千辛萬苦，尤其下水戲不能在真海進行拍攝，劇組於是在青島室外挖了個18米深的水庫開工，拍攝時正值最冷的時候，零下10度所有演員在沒有替身下，親自落水拍戲，相當專業。

于適更表示是人生首次進入搭建的潛艇：「覺得自己像遊客參觀一樣，每個地兒都要看一看，因為我覺得在人生中，哪怕拋開演員的身份，作為一個普通人進入到這個地方，都是人生中非常寶貴的一個經歷。」他又透露這部電影不像動作片那般打戲有套招，都是非常真實的打鬧，其中有對手更是「巨無霸身形」的外籍演員，且身高1米9，單是外形已很嚇人。

至於張涵予則指「特別演出」的王俊凱飾演一位聲呐兵，彼此有不少對手戲：「小凱的演出其實有很強的現實意義，現在有很多00後的孩子已經投身到國防建設中，去保家衞國了。他這次表演確實不錯，很準確，相信電影上映以後，大家會認可他的表演。」王俊凱獲得影帝前輩公開的讚許，瞬間登上熱搜，引發不少羨慕之聲。