Edan有信心贏「魷魚遊戲」　睇死AL第一個出局

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）今日出席活動，大玩全球爆紅韓劇《魷魚遊戲》中的遊戲，吸引大批粉絲逼爆商場，甚至街上也企滿粉絲，場面墟冚！Edan台上表示自己也有追看該劇，他表示劇中的豬仔錢罌最討他的歡心，司儀阮小儀即介紹其名稱是「金豬撲滿」，出名寵妹的Edan即笑言以為是跟胞妹一樣稱「小如豬」，又稱阮小儀為「小儀豬」，冧爆對方。剛推出首次由自己作曲作品《純銀子彈》的他，透露今年重心會放在音樂上，希望能多出幾首自己創作的作品。

他受訪時表示已極速看完《魷魚遊戲2》，想不到今日有機會試玩當中遊戲，又指若有機會跟MIRROR其他成員一起玩一定很刺激，會看高自己一線，他説：「蠻力嗰啲唔夠Stanley（邱士縉）同Alton（王智德）玩，要出茅招。」他笑指Anson Lo（盧瀚霆）玩遊戲較隨性，應該是最先出局，又笑指姜濤玩遊戲「比較癲，認真到好黐線。」

他表示今年會較專注音樂上，暫時計劃會推出4首新作，提到他初嘗試作曲，是否因見到MIRROR隊友Ian（陳卓賢）在頒獎禮有好成績？他即表示只是一個新嘗試，並非刻意走唱作歌手路線：「唔敢自稱係唱作歌手，未到呢個水準。」提到緋聞女友林明禎最近也有出新賀年歌《愛呀恭喜你》，他表示有聽過，問到會否為對方作曲？他説：「暫時自己存貨都唔多，自私少少優先自己唱。（Crossover？）暫時唔會。」問到他農曆新年會否到對方家中拜年？他開始避談説：「嘩！唔會啦，私人事唔回應啦，多謝大家關心。」