印度超級巨星阿米爾汗自爆曾低調退出影壇：冇人發現

59歲印度國寶級男星阿米爾汗（Aamir Khan）憑多部賣座之作《作死不離3兄弟》（3 Idiots）、《來自星星的PK》（PK）以及《打死不離3父女》（Dangal）在港深受影迷歡迎，但他最近受訪時自爆原來早前他曾因厭倦演藝圈和拍戲而「低調地」退出影壇一段日子，但卻沒有人發現。

阿米爾曾於2013年獲選《時代》雜誌全球百大人物之外，亦被《新聞周刊》封為「世界頂級電影明星」。近日他受訪時就透露其實疫情期間自己選擇推掉所有工作，遠離演藝界，他表示：「（在那時候）我只想跟家人在一起。我只是受夠了拍戲、電影圈，不想參與當監製或導演。」所以在未對外公開宣布的情況下，自行悄悄退出了演藝界，沒有任何媒體報道。

阿米爾罕結過兩次婚，曾與女星Reena Dutta育有1子1女，2002年離婚。2005年阿米爾與助導Kiran Rao再婚，透過代母誕下1子。阿米爾表示自己因為工作錯過了最大的兩個孩子的童年，2022年因為疫情停拍《打死不離喇星夢》（Laal Singh Chaddha），他索性離開演藝圈的工作，並和女兒到心理健康的非營利機構工作，但家人之間相處時間過長造成摩擦，被女兒嫌棄提議他「快回電影圈工作」，他才聽從孩子意見回去拍片，最近更露面幫忙宣傳前妻Kiran Rao與Netflix合作的新片《迷途新娘》（Laapataa Ladies）。