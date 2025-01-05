好多男人都有種虛榮心，希望成為某個範疇最有Power嗰一位，即所謂「XX之王」，繼而享受非一般待遇。查實只要對情色世界入面出現嘅「King」有所認識，就可以好似王者一樣，性福無邊！

King Triad 脫界術語

美國色情電影界有唔少術語，當中有所謂「King Triad」，大家知唔知係咩意思？「Triad」可解作三位一體，前面加個「King」字，就係指一男兩女嘅三人性愛演出。若然係兩男一女，就會稱為「Queen Triad」。順帶一提，有好幾個情色俚語都同「King」有關，好似「King's Iron」同「King Member」都係指男士嘅兵器，而「Poon King」專指一啲擅長吸引女士同佢啪啪啪嘅男人。

Licking King 口愛絕招

想令女伴向你俯首稱臣，男士們先要成為口愛之王，咁係咪必須鍛煉出一條摩打脷？未必！性學家話只要識得「Licking King」呢個體位，口愛新手都可以立即變高手！玩法唔複雜：首先女方張開雙腿，坐喺椅子或床邊，男方則跪喺女方前面；跟住女方抬起一隻腳，踏喺男伴背脊，令私處向住對方塊面；男方喺呢個時候只要伸出舌頭，就可以發動口愛攻勢。呢招會令女方產生羞恥感，加埋全程目睹男伴嘅口愛動作，視覺刺激倍增，而且男士可以喺同一時間用手挑逗女伴身上嘅敏感帶，令快感進一步提升！

《King Kong XXX Parody》 四級Cult片

喺四仔界，一講到「King」，唔少人都會諗起Reality Kings呢間出名玩惡搞嘅片廠，而另一邊廂，有套惡搞之作叫《King Kong XXX Parody》都好值得大家重溫。顧名思義，呢套四仔取材自經典電影《King Kong》，由意大利片廠Napolsex Production喺2021年推出，兩位男脫星Axel Ramirez同Max Biondi集編、導、演於一身，並搵嚟靚女Sabrina Ice孭飛。劇情幾乎係《King Kong》嘅套路，兩男爭一女嘅愛情線，兼且加入大量性愛演出，而影片之所以咁多人談論，皆因片中用上大量五毛特效，無論爆炸抑打鬥場面都好有Cult味，因而被稱為少見嘅四仔Cult片。

王道巨乳霧島櫻

想成為AV界中嘅王者，單靠花容月貌係唔夠㗎，心口仲要有個「勇」字，加埋一對誘心巨乳，咁就真係無敵喇！由E-BODY喺2014年推出嘅《王道之巨乳美少女》就有辦你睇！話說女主角霧島櫻夢想成為演員，唔止顏值高，一對36I車頭燈更加睇到人個心卜卜跳，所以呢套AV一推出就榮登FANZA周銷榜冠軍，被冠以「王道」之名，確係實至名歸！

話時話，霧島櫻咁想做演員，何解會走咗去拍AV呢？據當事人解釋，當初因家境唔好，想搵銀兼成名，期間試過為參演舞台劇而暫別AV界，回歸後又開始發展歌唱事業，直至2020年4月宣布引退，以便全情投入演藝工作。