【是日通勝】

農曆十二月初七

甲辰年 丁丑月 乙亥日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、動土、入學

忌：栽種、嫁娶、取魚

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：42、14、34

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：工作運平平，一時大意易在細節問題出錯。

金牛座：意中人出現，放膽表白，有望迎來好姻緣。

雙子座：整體運勢微跌，但問題不大，毋須太擔心。

巨蟹座：生活忙得一頭煙，心情煩躁，需要抖一抖。

獅子座：運勢全線上升，財運特別好，生活冇煩惱。

處女座：工作表現不似預期，只能怪自己不夠專心。

天秤座：精神奕奕，行動力強，面對困難毫無懼色。

天蠍座：很多瑣事要處理，自顧不暇，出錯機會大。

人馬座：感情關係要用心經營，今天是時候行動了！

山羊座：出現令你驚喜的艷遇，可度過愉快的一天。

水瓶座：事業運差，溝通問題影響大局，必須正視。

雙魚座：謀事要按部就班，急於求成只會弄巧成拙。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）豬 事業旺

（跌）蛇 多煩惱

鼠：重要事必須盡早處理，切忌拖拖拉拉。

牛：要替別人收拾殘局，感到無奈又無助。

虎：得財有難度，宜勒緊褲帶，節約開支。

兔：光明的前景等着你，付出努力有必要。

龍：冷戰傷感情，不要為了面子迴避溝通。

蛇：是日沖煞，生活多煩惱，士氣受打擊。

馬：工作能力突出，易獲上司與同事認可。

羊：爛桃花出現，曖昧行為易惹來一身蟻。

猴：跟朋友保持溝通，容易獲得有利資訊。

雞：願意包容另一半，感情生活會更愉快。

狗：易遇上好久不見的朋友，心情靚到極！

豬：用心對待每項任務，可看到上位機會。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

旺自己是有玄學的

在此先祝讀者們新年進步，開悟智慧，身體健康，2025年重新出發。

我們無法決定自己的出生，卻可以決定自己的人生。命不可以改，運可以轉。你知自己有病卻不去尋求醫治，天下雨你不去打傘，誰也幫不了你。

俗語有云「天無絕人之路」，玄學雖博也難救無緣之人。生病一定要看醫生，以尋找治療方法，人的一生運程總會有起落得失，同樣需要找個真正有品德專業操手的專家，把你的人生密碼解讀出來，而不是找那些不停自吹自擂的所謂高手。低潮不可怕，可怕的是你因此失去方向，錯失了許多攻守機遇。

信是有緣，這是人生給我的啟示。當一個人自以為是，自以為聰明，稍有成就便看不起人，得意忘形，其實危機已等着你。走喜歡的路，而不是好走的路，人可以暫時沒有理想，但絕對不能一直妄想，買到全屋都是所謂招財擺設，就能夠馬上發大財嗎？

雨過一定天晴，生活會給你打擊，但我們可以拒絕被打倒。

馬上自我檢討，遠離身邊那些帶負能量的人群。你可以單純相信人，但別相信世上只有單純的人。