謝霆鋒漏口風戶外會樂迷　傳4月登啟德秘密踩場試音

藝人謝霆鋒相隔20年重返香港舉行演唱會，消息傳出後，連月引起外界熱議及揣測，近日網上瘋傳他極有機會成為「啟德第一人」，有網民更拍得疑似霆鋒現身「踩場」的照片，令他將於啟德體育園開騷的消息更言之鑿鑿！

是次霆鋒香港演唱會的詳情仍未正式官宣，但近日有網民上載短片，見一個熟悉的背影拿着結他在啟德戶外場的草地「試咪」，背景響起霆鋒首本名曲《活着VIVA》，身旁有航拍機盤旋，似乎正拍攝宣傳短片。該網民以「謝霆鋒試音獨家短片現在啟德運動場」為題，佐證霆鋒個唱已密鑼緊鼓籌備中。

其實霆鋒已不下一次表明計劃在「特別的戶外場地」開騷，與粉絲盡情「玩餐飽」，月前經理人宣布他今年將騰出檔期開騷，剛巧啟德體育園宣布今年首季正式啟用，時間及條件上非常配合。與此同時，英皇娛樂演唱會部策劃及總監馮貽柏（Alex）被發現曾現身啟德戶外場，似為霆鋒個唱睇場及進行相關部署，加上有傳內地文化及旅遊部透露霆鋒爬英國樂隊Coldplay頭，將於4月1日在啟德體育場作首場演出，並指巡唱其他站有待官方公布，令消息更言之鑿鑿！

G.E.M.五月天爭檔期

不少網民急不及待交流「撲飛攻略」，但有指霆鋒今次開騷或會先作熱身，協助有關方面進行測試後，才進一步公布日期及流程種種。若實屬測試的話，門票未必公開發售，故有粉絲擔心「先睹為快」的美夢落空，但若從其他途徑獲得門票的話，分分鐘會陷入騙局，心情忐忑不安。記者就開騷一事向霆鋒經理人求證，對方已讀未回，但未有作出否認。

啟德新場地最多可容納約5萬名觀眾，加上同時可提供戶外或室內選擇，不少歌手都明言想入紙申請。目前除了4月的Coldplay外，台灣天王周杰倫亦落實6月27至29日舉行3場巡唱香港站，另外天后容祖兒、鄧紫棋（G.E.M.）及台灣天團五月天亦虎視眈眈，連天王郭富城早前亦開到口說：「有官員提議我喺啟德新場館表演，成事的話當然好榮幸，如有需要一定會盡量配合。」啟德年內的「爭奪戰」似乎比紅館更激烈。

不過，率先為主場館「試水溫」的，是本月18日舉行的慈善演唱會《FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE》，屆時將招待1.8萬名觀眾入場，演出嘉賓包括馮允謙、Dear Jane、雲浩影及陳凱詠，但門票不作公開發售，僅透過贊助及受惠機構等分發。