「舊愛」王鶴棣攬女　虞書欣唔執輸拖丁禹兮放閃

內地小花虞書欣與小生丁禹兮憑劇集《永夜星河》而人氣急升，他們組成的「禹宙中欣」CP大受歡迎，前晚兩人現身頒獎禮時，男方兩度牽女方下台，又互唱對方歌曲，成全場焦點，被網民調侃只欠官宣。

虞書欣與丁禹兮無論劇裏劇外均超級有愛，之前男方狂掃虞書欣當封面的雜誌逾千本，女方又借保安給對方，關係要好。前日兩人現身澳門舉行的影視平台頒獎活動，甜蜜互動閃暈網民，甚至被懷疑是否已由螢幕情侶發展成真情侶：「虞書欣丁禹兮是不是忘記官宣」詞條更一度登熱搜。

前晚虞書欣共獲頒3個獎項，身穿拖尾長裙的她領完獎後下台時，步履有點不穩，丁禹兮見狀急急跑到台邊拖着女方的手落台，盡顯紳士風度及細心，當虞書欣再次上台領獎時，丁禹兮早已準備就緒，跑到台邊等候，相關畫面引來CP粉暴動。此外，輪到丁禹兮獲獎，主持人提到虞書欣剛發了新專輯，虞書欣問他可否在台上為她打歌，他二話不說唱起對方的歌，估不到虞書欣亦唱出丁禹兮的歌作回敬，連主持人也大讚兩人很甜。不過，虞書欣的前CP王鶴棣卻被拍到全程木無表情，其實王鶴棣近期也有新CP，他偕熱播劇《大奉打更人》的拍檔田曦薇現身紅地氈，女方對男方作攔腰抱，王鶴棣則單膝向對方下跪，向CP粉大派狗糧。

然而，這邊廂甜蜜蜜，另邊廂就場面尷尬，花旦趙麗穎跟前夫馮紹峰同場，雖然大會安排兩人的座位分隔超遠，但當男方上台領獎時，台下粉絲卻大叫趙麗穎的名字。而當晚趙麗穎的CP林更新亦在場，林更新上台時，同台藝人以近期很火的台詞問他：「澳門到底有誰在啊？」台下大喊趙麗穎，令林更新當場臉紅，趙麗穎即時跟身邊人聊天以緩解尷尬。