Robbie Williams化身猩猩　《原始巨星》拍出歌星起跌

澳洲導演編劇Michael Gracey繼於《大娛樂家》（The Greatest Showman）融合傳記片與歌舞片後，再拍另一套傳記歌舞新片《原始巨星》（Better Man），今次講述的是英國流行男歌手Robbie Williams生平與事業起跌，但特別之處，是用電腦特技將Robbie以一隻黑猩猩來呈現，再由他來配音，與其他真人互動。這種超現實方式，一來強化樂壇是一場「馬騮戲」的主題，也象徵住一個歌手被「不被當成人」的現象。

Robbie受訪時表示：「呢個係一個好特別嘅魔術，佢同時麻木你又刺激你。我哋對動物有好深厚嘅同情同關懷，比對其他人多好多。」1990年，16歲的Robbie就憑男子組合Take That一炮而紅，電影講述他家庭與事業的壓力與掙扎，以及如何沉淪毒海再重新造人。Robbie形容電影打開了很多舊傷口，他知道前女友Nicole Appleton在戲院看完戲後，跟她視像通話，說著說著忍不住一起哭了。片中自然少不了Robbie的名曲，包括《 She's The One》、《Angels》與《Let Me Entertain You》等。