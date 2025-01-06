群星拱照　周潤發古天樂齊賀蔡一智登六

本月3日是草蜢成員蔡一智的60歲生日，人緣甚好的他連日來獲圈中多位好友為他賀壽，除了得眾跑送上生日蛋糕外，又舉行大型生日派對。阿智在社交網上載跟一班跑友的慶生片段，當中包括影帝周潤發及視后唐詩詠，由周潤發操刀拍片，現場安排了生日蛋糕，大家齊合唱生日歌，氣氛熱鬧，片中周潤發打算唱廣東話版生日歌，怎料各人卻唱出英文版，他即時轉口，唱完英文版，他就要求補唱廣東話版，阿智寫道：「多謝發哥和一班跑友為我預備的生日驚喜。」

另外，昨日（5日）不少藝人在社交網分享阿智的生日會相片，現場以金色氣球作布置，還有多個蛋糕，出席嘉賓包括古天樂、容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）、關智斌、古巨基、張智霖與太太袁詠儀、周勵淇等，星光熠熠，草蜢成員兼阿智弟弟蔡一傑去年做完開腦手術，仍在休養中未有現身，另一成員蘇志威則有到場，其中之前拒絕派心的古天樂在大合照中更跟大家一齊派心，認真畀面。

阿Sa在社交網中分享跟阿智的淵源，原來兩人相識多年，她表示：「同阿智嘅緣分係我六歲嘅時候，嗰陣時我老竇正職係一個設計師，副業就幫一間娛樂公司負責香港歌手海外登台，我第一次見到明星就係草蜢同彭羚，因為太細個所以好多片段都唔記得喇。時間一轉就去到Twins第一個演唱會，我哋嗰陣時出道唔夠一年公司就幫我哋開演唱會，夾夾埋埋得六隻歌，咁公司就諗住搵啲勁嘅前輩歌手幫我哋撐場，其中一個就係草蜢，我諗住佢哋都唔會記得我啦，點知喺Rehearsal嘅時候一嚟到見到我媽咪，就即刻同我媽咪打招呼話好耐冇見。嘩！過咁耐佢都仲記得我媽咪，即刻冧咗#得人恩果千年記，見過幾次面咋，個人真係好好呀！」