金球獎｜真田廣之大熱奪劇情組視帝創歷史

國際影視界年度盛事《第82屆金球獎》香港時間今晨舉行,群星盛裝出席。日本男星真田廣之憑美劇《幕府將軍》繼去年《艾美獎》之後再下一城勇奪《金球獎》劇情組視帝寶座,成為《金球獎》史上首位日本視帝得主。

真田擊敗多位強勁對手包括《史密夫決戰史密妻》(Mr. and Mrs. Smith)的Donald Glover、《無罪的罪人》(Presumed Innocent)的積佳蘭賀(Jake Gyllenhaal)、《翻盤特工隊》(Slow Horses)的加利奧文(Gary Oldman)、《Landman》比利卜科頓(Billy Bob Thorton)以及《豺狼之日》(The Day of the Jackal)愛迪雷美(Eddie Redmayne)奪獎。真田在美國女星狄美摩亞(Demi Moore)手上接過獎座後表現得興奮,多謝《金球獎》賞識、《幕》的電視頻道FX與Disney+以及台前幕後 之餘,亦不忘勉勵全球的年輕演員與創作者要做自己、相信自己及永不放棄。而同劇另一日本男星淺野忠信亦憑《幕》擊敗夏里遜福(Harrison Ford)與哈維亞巴頓(Javier Bardem)等多位知名紅星勇奪劇情組最佳男配角。