吳林峰長期諗住放棄音樂夢　獲Jer Jeremy貼心關愛

MIRROR成員Jer及Jeremy的作曲人好友吳林峰（Wilson）將於3月1至2日假西九開騷，視為去年一口氣推出27首歌的終結。日前29歲的Wilson被指推出27首作品是否「太癲」時，他亦承認：「係好任性、好衝動同好癲嘅一次，有呢啲構思係因為好多朋友追唔上變化而產冇力感，咁每年年頭，我都會同公司傾新一年嘅歌曲方向，嗰時就有一種諗法要為自己做啲嘢。」

問到密集性創作可曾想過放棄？他又坦言：「長期諗住放棄，兩個禮拜做一首歌，同埋出咗歌冇人理唔係最困難，而係懷疑自己，有質疑過自己到底做乜，係咪自己玩自己，不過我講過如果甩咗歌，我係契弟，但我唔想做契弟，過程係辛苦，但學咗好多嘢，包括發覺自己好多不足之處。（係咪好沮喪期？）咁又冇喎，因為冇時間沮喪，要趕住做下一首歌。」

問到遇上創作樽頸位時，可有向Jer及Jeremy訴苦？他坦言多謝「雙J」的陪伴及鼓勵：「Jer會打畀我問兩個禮拜啦喎，你出到歌未呀，亦都會問我頂唔頂得順呀，佢哋嘅開解唔係做聆聽者，而係幫我唔好困死自己，會約我出去行吓，打邊爐、見吓人，佢哋怕我成日匿埋會變得唔識講嘢。」

至於Jeremy的關愛亦令他感溫暖，他謂：「佢租嗰個迷你倉同我studio好近，佢會打嚟問我可唔可以去我度瞓一覺，但佢上到嚟係我同『吹水』，其實佢冇必要做呢啲嘢，呢個社會識朋友易，但真心朋友好難，我識到佢哋都覺得好sweet。」

問到演唱會可會邀好兄弟Jer及Jeremy擔嘉賓？Wilson謂未邀請，但覺得如請Jer及Jeremy任嘉賓就變得太理想當然，而當中亦有一個顧慮因素：「唔係賣唔到飛而搵佢哋，for嘉賓係唔好feeling，不過佢哋點都會嚟支持嘅。」而他最想邀請的嘉賓是陳奕迅同王菀之，但有自知之名的他說：「冇可能請到啦，亦未係時候咁大膽邀請人，我自知自己係咩火喉，覺得如啱佢哋肯做我嘉賓，一定會自己嚟搵我囉。」