《第82屆金球獎》繼續舉行,今屆大會邀請到前金球影后楊紫瓊與《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)舊拍檔男配角得主關繼威擔任頒獎嘉賓,而楊紫瓊有份參演的改編音樂劇電影《魔法壞女巫》(Wicked)勇奪「電影票房成就獎」。

楊紫瓊與片中幾位拍檔Ariana Grande與謝夫高拔林(Jeff Goldbum)以及華裔導演朱浩偉(Jon M. Chu)等一同上台領獎。眾人難掩興奮,楊與Ariana於台上一直手拖手。