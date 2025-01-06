尖端建築設計　衝擊視覺

作為多邊形結構中最穩固的三角形，隱含尖銳、進取、穩定、均衡等象徵意義，當它成為建築物的外露結構時，往往能在視覺上帶來更強的衝擊力，像今次介紹的概念建築均採用三角造型，有的像字母「A」，有的像山峰，在大自然的襯托下，散發出媲美雕塑的美感。

「Zhobin Cabin」@伊朗馬贊德蘭

設計師Mohammadreza Norouz構思於伊朗馬贊德蘭（Mazandaran）建造的林中小屋「Zhobin Cabin」，名字發音跟波斯語中帶有尖銳意思的「Zhubin」相近，反映建築物的尖端造型。從正面看，「Zhobin Cabin」的輪廓是一個等邊三角形，貌似英文字母「A」；從側面看，三角形的兩條等邊採用弧線設計，一直向地面延伸，其形態猶如鳥喙張開的模樣，有趣又有美感。

「Zhobin Cabin」的建築面積為350平方米，從預想圖所見，一樓採用開放式布局，當中有客廳、用餐區、廚房等，為社交聚會提供場所；二樓為私人空間，設有連浴室的主人房、供孩子玩耍的遊戲室；三樓是一間特色客房，同樣配備浴室，並擁有極佳的觀景視野。另外，「Zhobin Cabin」的正面以有利採光的落地玻璃取代石屎牆，再配合倒「V」形天窗，可大大減低室內空間的局促感。