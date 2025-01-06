全民減碳大行動續航禮　謝展寰局長：「鼓勵大眾實踐低碳生活！」

天氣愈來愈熱，極端天氣漸見頻繁，對抗氣候變遷，除了仰賴政府修法、企業主動減碳，您我一般的市井小民也能從生活中着手改變。為鼓勵大眾將減碳知識運用到日常生活之中，環境運動委員會（環運會）早前於香港海洋公園怡慶坊舉行「全民減碳大行動——減碳續航禮」，標誌「碳中和宣傳運動」踏入新里程，全民一同為減碳續航。

環境及生態局局長謝展寰為續航禮主禮，他致詞時表示，環運會在2022年開展「碳中和宣傳運動」，喚起大眾的減碳意識。去年11月推出的「全民減碳大行動」，旨在鼓勵大眾將減碳意識轉化成行動，改變日常生活習慣，一同實踐低碳生活。

「全民減碳大行動」除得到市民踴躍參與外，更獲得近150個分別來自公共及商業機構、非牟利團體及辦學團體等策略或協作夥伴的鼎力支持，部分機構更承諾在營運上推展創新的長遠減碳措施，爲香港於2050年前實現碳中和目標作出積極貢獻。展望未來，他希望市民持之以恒，將減碳行動繼續融入日常生活。

其他主禮嘉賓包括環運會主席郭美珩、環運會副主席黃志強、環境及生態局常任秘書長（環境）張國財和氣候變化專員李學賢。郭美珩致歡迎辭時提到，環運會通過各式宣傳渠道推動市民響應源頭減廢、節約能源及綠色出行，以配合政府的《香港氣候行動藍圖2050》的減碳策略。未來環運會將繼續鼓勵全民減碳，建立綠色低碳的生活文化。她呼籲市民一起努力，並感染身邊的親朋好友，「扭轉習慣 一齊減碳」，為下一代創造更綠色、更可持續的生活環境。

另外，17個「全民減碳大行動」重點策略夥伴在續航禮上獲謝展寰嘉許，表揚他們計劃在營運上推行創新的長遠減碳措施，包括創新節能、智能廚餘處理系統、綠色運輸、推廣減碳教育，積極支持政府於《香港氣候行動藍圖2050》訂下的減碳目標。

續航禮共約300名人士參與，包括各企業夥伴的代表、「海洋公園保育聯盟——海馬同學會」學生成員及環運會「學生環境保護大使」，減碳續航禮」，並邀請到減碳達人鄭裕玲，以及識碳總航長李駿傑 (Jeremy) 出席。

活動上，鄭裕玲表示自己本身已經好環保，而自從2022年參與了碳中和宣傳運動後，更加豐富了自己的減碳知識，並且多了一份使命感，會邀請身邊的人一起把減碳文化融入生活之中。而Jeremy則表示要實踐低碳生活其實非常簡單，如外出工作時，自備可重用水樽及餐具，已可實踐源頭減廢，因此希望大家與他一起，扭轉習慣一齊減碳！