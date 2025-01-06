謝安琪入行20周年長文吐心聲　張繼聰放閃：你出道我就好迷你

昨日（5日）是歌手謝安琪（Kay）入行20周年，Kay十分有心，在社交網向歌迷寫了一封長信以表達心聲，她稱一早起床已收到排山倒海的祝賀，令她感到幸福又幸運，她直言出道至今經歷過的高山低谷，相信歌迷們也很清楚，而現在對她來說這些高低已經輕若鴻毛：「因為我最記得的是這20年來，我陪伴着我的歌迷，我的歌也一直陪伴你們走過許多。」Kay續指每次讀到粉絲的留言及信件，就知道歌迷對她的重視，對她與其音樂的珍惜：「我就知道這就是我最好的道路，是我演藝生命最溫暖的意義和驕傲，更是我仍然繼續努力為你們演唱，和熱切渴望跟你們分享新歌的原因。謝謝你們讓我時常感受到，生命雖不完美卻也可以豐盛圓滿。」

Kay回想第一年踏上頒獎台的時候，她當時說過：「感謝天父讓我生命有音樂」現在她想說：「感謝天父讓我生命有你們」，她感謝歌迷20年來的陪伴及對她不離不棄，並跟歌迷做出約定：「懇請讓我和你們一起再多走20年好嗎？就算我再老了聲音不同了，只要我能繼續唱，我也會努力為你們站在舞台上，唱着你們喜歡聽的歌。」

Kay最後公開今年的音樂計劃，她稱正籌備推出新歌及出道20周年演唱會。Kay的老公兼忠粉張繼聰第一時間留言撐對方：「你一出道我已經好迷你嘅啦牙畸。」Kay笑問：「咁依家呢？」張繼聰冧爆說：「你望吓下邊，我仲喺個坑嘅最底部。」網民都被兩人閃盲，笑言：「放閃可恥，但我哋鍾意」、「咁sweet得唔得㗎」，而Kay同時回覆了很多歌迷的留言，歌迷們都稱會耐心等待她的新歌及個唱。