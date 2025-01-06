金球獎｜得獎名單《毒王女人夢》《幕府將軍》各掃4獎成大贏家

《第82屆金球獎》頒獎禮結束，講述大毒梟退隱變性的《毒王女人夢》（Emilia Pérez）於9個提名中橫掃4獎包括最佳歌舞/喜劇電影，成為電影組大贏家。而《幕府將軍》（Shogun）同樣橫掃4獎包括最佳劇情電視劇，成為電視組大贏家，真田廣之與淺野忠信都為日本開創紀錄。

《第82屆金球獎》得獎名單：

【電影組】

劇情組最佳電影：《粗獷派建築師》

劇情組最佳男主角：艾哲倫保迪《粗獷派建築師》

劇情組最佳女主角：Fernanda Torres《I'm Still Here》

歌舞/喜劇組最佳電影：《毒王女人夢》

歌舞/喜劇組最佳男主角：施巴斯坦史丹《A Different Man》

歌舞/喜劇組最佳女主角：狄美摩亞《完美物質》

最佳男配角：Kieran Culkin《A Real Pain》

最佳女配角：素兒莎丹娜《毒王女人夢》

最佳非英語電影：《毒王女人夢》（法國）

最佳動畫電影：《貓貓的奇幻漂流》

最佳導演：Brady Corbet《粗獷派建築師》

最佳劇本：《教宗選戰》

最佳原創配樂：《挑戰者》

最佳原創歌曲：《El Mal》（《毒王女人夢》）

【電視組】

劇情組最佳電視劇：《幕府將軍》

劇情組最佳男主角：真田廣之《幕府將軍》

劇情組最佳女主角：澤井杏奈《幕府將軍》

歌舞/喜劇組最佳電視劇：《職業槍手》

歌舞/喜劇組最佳男主角：Jeremy Allen White《大熊餐廳》

歌舞/喜劇組最佳女主角：Jean Smart《職業槍手》

最佳迷你劇/單元劇/電視電影：《馴鹿寶貝》

最佳迷你劇/單元劇/電視電影男主角：哥連法奴《企鵝》

最佳迷你劇/單元劇/電視電影女主角：茱迪科士打《刑警雙雄：暗夜國度》

最佳男配角：淺野忠信《幕府將軍》

最佳女配角：Jessica Gunning《馴鹿寶貝》

最佳楝篤笑：Ali Wong《Single Lady》

電影票房成就獎：《魔法壞女巫》