優雅歎茶　配吸睛茶點夠Chill

2025年來臨，大家最想做係咩？大家各有願望，但應點都希望繼續吃喝玩樂，開心迎新年，想保持優雅又悠閒的感覺，精緻茶點配茶湯或美酒的下午茶，似乎能打動你的胃。趁農曆新年未到，想忙偷閒的話，不妨約閨密去歎個新主題下午茶，儲足精神接蛇年。

閃爍魚子醬

即日至1月26日，紅磡五星級酒店推出冬日閃耀綻放魚子醬下午茶，前菜有頂級魚子醬配俄羅斯小圓餅，會有蛋黃、洋葱和法式酸忌廉配搭。鹹點有蟹肉酥盒、吞拿魚韃靼和煙三文魚三文治。甜點有茉莉花椰子蛋糕、雲呢拿香梨蛋糕、栗子撻和黑森林芭菲。客人加錢可加配10克魚子醬或配法國香檳，就更加能品味到箇中滋味。

海上稱霸

對本地歷史有認識的你，都知道香港以前曾有海盜出沒。尖沙咀意大利餐廳早前以此作主題推出張保仔海景下午茶，茶架以中式帆船設計，桌面更有用香港水域圖作設計的桌飾，更顯逼真。英式鬆餅變成方形放在尋寶箱內，好有尋寶的感覺，其他茶點有拿坡里炸薄餅球伴海膽、龍蝦夾心包、焦糖燉蛋，以及有紫菜和海鹽朱古力口味的馬卡龍等，望住個海品嘗，投入度大增。

朱古力誘惑

朱古力製作的甜點無可抗拒，尖沙咀五星級酒店高層酒廊和法國朱古力品牌合作於即日至3月21日推出繽紛朱古力下午茶，鹹點有法式雞肝醬佐黑朱古力、迷你法式和牛朱古力撻和迷你咖喱蟹肉包等，甜點則有海鹽焦糖榛子朱古力蛋糕、伯爵茶橙朱古力蛋糕和薄荷檸檬撻等，惠顧客人可獲迷你朱古力棒乙份，數量有限，先到先得。

味遊赤柱

很多人趁假日會到赤柱遊玩，該區意大利甜點烘焙店推出新下午茶，茶點包括香烤松露多士、瑪格麗特薄餅、法式火腿芝士多士、意式甜餡卷、和法式牛角包片等，餐廳可升級以氣酒酒拼配美食，行到攰歎番個下午茶，感受做遊客的感覺。

海天一色

香港維景百看不厭，中環碼頭西餐廳推出Harbour Bliss下午茶，望住海景品常香煎北海道帶子、龍蝦撻、迷你法式鹹批和鵝肝恴大利香草麵包三文治等鹹點，甜點有小巧可麗露、馬卡龍、士多啤梨芝士蛋糕和杧果熱情果蛋糕等，升級可享用桂花烏龍、大紅袍、鳳凰單叢或伯爵茶等品嘗，當然你也選擇餐酒或氣酒酒，更加有Feel。