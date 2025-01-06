舒淇秦嵐發文尋泰緬邊境失聯演員　疑知情人：他已抵園區被剃頭

尋晚（5日）內地瘋傳出演過電影《葉問3》、劇集《你是我的榮耀》、《玫瑰的故事》等嘅內地演員王星，於1月3日在泰緬邊境失聯，自稱為其女友嘅網民嘉嘉即緊急求助，疑墮打工騙局，消息震驚娛樂圈！

尋晚，網友「失眠爹地」發文自稱係演員王星女友嘉嘉，王星遠赴泰國進組拍戲後，12月24日，王星見到好友從某演員資源群轉發嘅招募組訊，增加演員統籌。26日，嘉嘉幫佢錄製試戲視頻，隔日被告知試戲通過。雖然王星曾因對拍攝資訊及地點存疑而表示拒絕，但就被劇組對接方「顏十六」回饋已經太臨時，換唔到人為由，要求佢如計劃飛泰國進組。佢到達曼谷被對接人帶上車，宣稱去參加開機儀式，實際從定位可以看出路線愈來愈偏離，最後消失在泰緬邊境，至今未取得聯繫，距離最後一次發訊息已經超過60個小時。而「#演員星在泰緬邊境失聯#」等相關多條話題即佔領熱搜，網民時刻關注其情況。

當中多位圈中人轉發演員王星失聯訊息，包括女星舒淇於相關新聞留言區表示關注：「願平安，快快找到」；秦嵐即轉發幫忙擴散：「合作過的非常努力專業的演員，希望大家幫忙，願平安回來🙏🙏🙏」；頂流男神龔俊亦有轉發：「曾和他還演過對手戲，很棒且敬業的男生，望平安」另外，馬天宇、陳坤、金晨等眾多明星亦相繼轉發消息。

稍後，另一內地演員徐大久稱王星已進入園區，更言自己都係受害者之一，當時佢到達機場，心中生疑後未有上車就轉身走人。徐大久指當時團隊幫佢訂曼谷機場機票，係係咗令嚟嘅人有安全感，但隨後會被車帶走：「上了車之後就不安全了。他是會給你訂回程的機票……最貴的機票是可以免費退的，不收取任何費用。我的機票就在我出海關的時候被退掉了。」徐大久稱自己一收咗對方劇組1200元訂金就走人，佢更於機場錄製影片：「出發前，我就諮詢我泰國朋友，預留酒店我也打電話諮詢前台了，確實有我們名字，但是距離5個小時，所以下了飛機，藉口很累，附近找了酒店休息沒去。」徐大久表示自己已經返到中國，同王星家屬有取得聯繫：「有聯繫到，目前王星已經進入園區，頭髮都剃了。也開了視頻，但不方便出示。他是第三批，我是第二批。我現在可以確定，他已經在緬甸苗瓦迪鎮保利園區…」另外有演員發文指，王星目前安全，因龔俊等多位當紅影星轉發事件，影響力大，相信王星可被救出。

中國駐泰使館工作人員回應指，根據嘉嘉提供的訊息，王星失聯的位置屬於中國駐清邁總領事館領區。中國駐清邁總領事館工作人員周一表示，已積極回應家屬求助並保持聯繫，同時告知家屬處理方式，將在職責範圍內有效地維護中國公民的安全與合法權益。針對有演員在社交平台分享赴泰遇到和王星的類似經歷，工作人員指中國駐泰使館等微信公眾號早已發布相關提醒，在湄索機場也有相關警示牌，還有工作人員在現場提醒。