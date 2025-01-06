傅嘉莉陪伴逾16年愛貓驟逝　發文悼念：難以言喻的痛

藝人傅嘉莉（Kelly）向來喜歡貓貓，今日（6日）她透露表示陪伴自己逾16年的愛貓GeBe在4日前離世。她在社交網發文悼念，字裏行間流露悲傷心情，她說：「我最可愛的GeBe妹妹 妹妹記得嗎，今天是甚麼日子呢，媽媽一早起身牙都不刷，就打開門，看看我的BeBe和GeBe，有沒有在門口等我，熱情地給我一個親切的溫暖生日錫錫，但今年，我知道我再也等不到」。愛貓的突然離開，即使已經過去四日，Kelly依然難以接受，「難以言喻的痛，內疚，無助，絕望，沮喪，但理性的時候，知道這是最好的安排，我能夠在香港陪伴妹妹走完最後這段路，妳在我的懷抱裏脫離痛苦」。

雖然對愛貓非常不捨，但Kelly表示「愛不是擁有，愛是成全」，感激GeBe讓自己學會很多，「因為妳，我重新學習愛的過程，學習怎樣照料和承擔一個生命，也學習怎樣面對人生的四大課題『生老病死』」，她又感謝GeBe一直以來的陪伴，並相約再見，「我們一定會很快再見面的，妳放心，我會替你好好照顧哥哥，感謝您選擇我做你媽媽，我真的非常幸運有你這個妹妹做我囡囡，一起在人生道路上學習和成長。媽媽會永遠愛着我最可愛的GeBe」。