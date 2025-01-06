敖犬自爆展開造人計劃　棒棒堂15年再合體圓當年遺憾

台灣男團「Lollipop棒棒堂」2006年出道，拆團後各有各忙，早前一眾成員於團綜《來吧！哪裡怕》內暌違15年再次合體，成員之一的敖犬不禁慨嘆：「最大感受是大家的肉身一樣，但是靈魂不一樣了。節目就像我們之間的調和劑，可以肆無忌憚拿出最真實的感受。」

大家多年沒見，拆團時盛傳各人有心結，然而過去的紛擾現在已如過眼雲煙，敖犬坦言：「會合體代表很多事都不重要了，我們起初的3年住在一起沒有白相處。這次合體，可以從這個20年去感受不一樣的彼此。」他坦言當初分開的決定對粉絲來說很傷：「他們愛得死去活來，我們就這樣分開，其實合體對我來說，也是圓滿棒棒堂這個團當年遺憾，給粉絲一個交代。」

這些年來，敖犬在台灣的日曆也是滿滿的，去年更與空姐女友發發拉埋天窗。42歲的他回顧出道至今的片段，直言當年只是個愛跳舞的小朋友，也曾為了經濟問題住在衞生條件很差的房子，當時只想知名度飆升，好讓多些學生找上門跟自己學舞，及後才不斷在工作中找尋自己。談到新居即將入伙，敖犬坦言：「不希望老婆在搬家的時候大肚子，她會很辛苦的」，透露跟老婆已經開始計劃造人，一切順其自然。