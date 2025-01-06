蔣祖曼為繼子賀18歲成人禮　照顧周到視如己出

現年39歲的藝人蔣祖曼（Joman），2014年跟從事電影幕後的陳卓麒結婚，義無反顧帶着老公跟前妻所生的繼子陳滌（Day）一同生活，肩負繼母的重任，即使婚後誕女亦未有分薄對大仔的愛，照顧周到兼有求必應做「阿四」，多年來與仔仔關係有如好友一樣，絕對是最強繼母！

轉眼間Day已長大成人，日前迎來18歲生日，蔣祖曼於社交網上載短片，記錄了她多年來陪伴Day成長的點滴，她寫道：「生日快樂呀Day哥！咁就18歲，新嘅一頁開始啦，陪你打咗咁耐怪獸，之後就靠你自己繼續闖關啦！祝以後繼續陪我打機煲劇買公仔畀我玩唔好嫌我低能煩無聊，無論將來你成為一位點嘅成年人，你喺我心目中都係最好，加油！今日阿媽追尋理想陪你唔到，話咗要重重錫你一啖仲未錫，呢一日特別感觸，你明嫁啦，番屋企先再傾．PS：你真係好難湊，湊死我。」

粉絲們紛紛留言大讚Sweet，圈中好友林子善、孫慧雪和蕭唯展等都留言表示睇住Day長大，感嘆時間過得真快，唐寧則留言：「喂呀～我都感觸埋一份呀！望住你啲相，又令我諗返起我第一次見佢，嗰陣時嗰一粒人仔變咗一個男人啦～Day哥，生日快樂呀！Leila好開心可以參與你嘅童年，如果你唔嫌Leila跑得慢，我下次返嚟，我哋再跑過！Love you」。