陳懿德預告頒獎禮性感上陣　譚輝智靠伙計投票爭新人獎

獲提名《萬千星輝頒獎典禮2024》「最佳男、女新人」的5強侯選人包括藝人陳懿德、廖慧儀、張馳豪（Aska）及《中年好聲音》譚輝智等今日（6日）出席活動宣傳。看似清減了的譚輝智，指近日工作多致未有時間暴食：「我以前會暴食，依家食嘢求其為飽肚。」他指正忙頒獎禮綵排，沒有時間拉票，更講笑指自己公司員工會自發投票，沒有投票的會記錄下來：「得閒會搵佢傾偈。」身旁Aska則表示對獎項平常心，但笑言不會錯過任機會拉票：「食多啲嘢，去餐廳拉票。」他透露即將為新歌拍攝MV，會有大量舞步，但因亦要為頒獎禮綵排，覺得未夠時間排舞，坦言有壓力。

至於姍姍來遲的陳懿德，解釋因一早已安排了司儀工作，問她是否工作太多難以處理？她笑謂：「少嘢做我會病，上次試過休息一個星期即刻病咗，所以千祈唔好停工。」她笑指上年獲提名「最具潛質新人」，以為已經是尾班車，今年新開設這個獎項再獲提名感到很高興，希望在獎項方面有零的突破：「其實過去一年有咁多工作同節目拍，加上今年有3個獎項提名，我覺得已經贏咗。」她表示仍未有時間為頒獎禮預備戰衣，不過就預告會性感。

同場廖慧儀表示對獎項有少少信心，對於已入行4年仍能角逐新人獎已感到好幸運，透露正準備當晚戰衣，會以簡單為主：「第一次去澳門參加頒獎禮，因為染咗金色頭髮，諗住襯一條比較正式嘅裙。（唔擔心畀對手性感造型搶風頭？）唔一定要性感先靚，我目標係着得高貴啲。」