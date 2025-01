「10頭身港姐」楊詠彤落選後未有簽約無綫,但網上人氣依然高企,昔日她疑被前度男友上節目控訴出軌,她就反擊大爆對方玩失蹤導致分手,兼事隔多年舊事重提「被消費」等,鬧羅生門事件,情路幾經波折,近日她在社交網宣布男友向她求婚成功,留言表示:「said YES!New year, new beginnings, and a forever with you.(我答應了!新一年,新的開始,永遠與你在一起。)」但就未有透露男友身份。