1年前後對比︱阿嬌同一套歌衫着出兩種味道　網民：暴脹成災！

Twins成員鍾欣潼（阿嬌）多年來都是圈中頂級「無死角美女」，但曾因賀爾蒙失調令身形有變，一度暴肥，每當她變肥或變瘦，都引起網民關注。去年9月她去澳門登台，以及10月去內地巡唱時，已被指身形再次翻脹，蔡卓妍（阿Sa）就曾回應傳媒指，只要阿嬌開心和健康就好。而剛完成巡唱最後一站的阿嬌近日表示：「我真係要好好放一個假，已經同公司申請了，我要好好休息，養足精神。」看來一整年的巡唱實在使她累透。

近日有網民貼出她在新加坡演唱會上跳唱《女人味》的片段，指身穿連身短裙服裝配過膝長靴的她又發福了，明顯比拍檔阿Sa圓潤一個碼，而且從其他演唱會短片中，看得出阿嬌明顯有雙下巴，莫非真是年尾吃多了？但網民更在意的是其舞姿，指她跳起舞來十分Hea，沒甚麼氣力。內地網民說：「看得很尷尬」、「不說身材管理，動作很敷衍！」、「暴脹成災！」

另外也有人對比她在去年1月香港演唱會上，穿上同一套衫跳舞的片段，她在香港站的身形明顯Fit很多，加上本身的神顏，簡直是重回巔峰狀態。雖然阿嬌近日體形反彈，但正如之前的金句所講：「她肥過、瘦過，就是沒有醜過。」阿嬌變胖了，但盛世美顏仍然不變，網民較擔心的反而是她會否有甚麼健康問題。