金正賢道歉反惹網民不滿　宣布完約離開公司

韓國原定去年年末舉行的《2024 KBS演技大賞》由於全國哀悼濟州航空空難而延後，從直播節目改成預先錄製方式，上月31日錄製當天就傳出金正賢為過去的爭議當面向徐玄道歉，金正賢此舉引起網友排山倒海批判。事件愈鬧愈大，金賢正也要跪低，宣布合約期滿離開公司。

金正賢2018年拍攝MBC電視劇《時間》時，在發表會上冷暴力對待搭檔的徐玄，2021年雖傳出和當時的女友徐睿知對他「Gaslighting」（煤氣燈效應，一種心理操縱）有關係，但他難辭其咎，‎寫了公開信向徐玄、向《時間》劇組道歉‎，後來也說明‎是自身身體問題、和徐睿知無關‎，而這並未平息網友的憤怒，大部分仍覺得金正賢此種道歉信沒有擔當、不算道歉，而幾日前的《2024 KBS演技大賞》舉行後，有網友爆料金正賢疑似當面向徐玄道歉，再度引發爭議。

‎有網友透露：「（金正賢獲獎時）說每次活動的時候心情都很沉重，說很想道歉然後低下頭，金正賢正在錄KBS演技大賞節目，主持人還是徐玄，節目會不會原封不動播出還是未知數。」有不少網友發文批判，其中一則熱門寫道：「金正賢到底在想甚麼，在自己發表獲獎感言的時候，向正在主持節目的徐玄道歉了？真是了不起，呵呵，第一次看到這麼傲慢又自私的道歉。」