【是日通勝】

農曆十二月初八

甲辰年 丁丑月 丙子日

吉時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上9時至11時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、安葬、交易

忌：修廚、動土、開市

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：12、08、32

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：財運最強，多勞多得，對營商投資均有利。

金牛座：偏財弱，中長線投資尚可，忌投機或賭博。

雙子座：理財態度可進取一點，容易從投資中獲利。

巨蟹座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

獅子座：財運不錯，可作小額投資，易獲理想回報。

處女座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

天秤座：三心兩意沒好處，重要公務最好優先處理。

天蠍座：獲好運氣加持，專注事業發展，易有得着。

人馬座：具備親和力，能輕易跟陌生人打開話閘子。

山羊座：整體運很不錯，惟獨感情生活處膠着狀態。

水瓶座：財運有點差，落實重要投資決定前要三思。

雙魚座：事業上有明顯進步，沒有甚麼問題難倒你。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）鼠 人緣好

（跌）馬 財運跌

鼠：人際關係好，利商談公事，成功機會大。

牛：受負面想法影響，容易被小挫折打沉。

虎：財運差，易因判斷錯誤蒙受金錢損失。

兔：偏財旺，投資可小試牛刀，有意外收穫。

龍：運勢一般，有破財風險，做事忌草率。

蛇：工作有變動，努力適應，將漸入佳境。

馬：是日沖煞，財運下降，投資必須審慎。

羊：健康是財富，要多多保重，早睡勿熬夜。

猴：八卦心態要收斂，更不要說他人閒話！

雞：諸事不順，壓力沉重，與人合作要小心。

狗：健康運稍遜，出門要特別注意交通安全。

豬：投資忌輕舉妄動，必須做好風險評估。

【暢所欲玄】（玄學家黎宜銘）

太歲當頭坐 無福必有禍

2025年是乙巳蛇年，犯太歲的生肖有蛇、豬、虎、猴。

肖蛇的朋友犯本命年太歲，運勢較為不穩，但情況沒有沖太歲那麼嚴重。由於乙巳蛇年的巳屬火，跟屬水的亥相沖，豬年出生的人容易發生小腸及膀胱問題。至於在公曆8月或申時出生的肖虎者和在公曆2月或寅時出生的肖猴者，要留意長輩與晚輩的健康。犯太歲的人可以去找法師書太歲符佩戴及拜太歲。

乙巳年風水的太歲位是宜坐不宜向，意思指太歲是吉星，能保佑所在地的人生活安樂，而跟太歲方位相對的神，卻是一位惡煞，能衝破太歲帶來的好運。

如一幢大廈的出入正門向西北歲破方，即坐在太歲所代表的吉位上，跟吉神同居，當然是好的。如果大廈正門是向東南方，則叫向太歲，主凶。

由於乙巳蛇年的太歲方在巳（東南方），工作枱宜坐東南向西北，能得到吉星拱照，絕不可以坐西北向東南。另外，在太歲方可以貼或燒太歲符，藉此增強吉運及化解衰氣。

至於新一年要提防的方位有西北方的歲破、東方的三煞、東北方的五黃星病煞、中央方的二黑星病煞。歲破位可貼或燒太歲符化解，三煞方可貼或燒鎮煞符鎮之，二黑土煞及五黄土煞可以掛金屬風鈴或放六個圓形金屬幣化之。