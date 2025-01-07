奧斯卡最年輕演員得主逐個數　其中一位女星得獎時年僅10歲破紀錄

《奧斯卡金像獎》提名名單即將公布，我們帶大家回到過去，細數一下《奧斯卡》史上最年輕演員得主。

那在芸芸演員得主之中邊位年紀最細？此人就是美國童星泰妲奧尼路（Tatum O'Neal），她於1974年那屆《奧斯卡》以10歲之齡憑電影《大老千與小鬼頭》（Paper Moon）勇奪最佳女配角獎，成為目前為止《奧斯卡》史上最年輕演員得主，紀錄50年仍未有人打破！而僅次於泰妲就是新西蘭女星安娜柏金（Anna Paquin），她於1994年憑電影《鋼琴別戀》（The Piano）獲最佳女配角獎，她當時年僅11歲。

此外，美國女星珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）於2013年就憑電影《失戀自作業》（Silver Linings Playbook）以22歲之齡捧走奧斯卡影后寶座。而女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）當年亦以24歲之齡憑《我有冇問題》（Girl, Interrupted）勇奪《奧斯卡》最佳女配角。

至於男演員方面，到目前為止仍然是美國男星添麥菲赫頓（Timothy Hutton）年紀最細的男星於《奧斯卡》奪獎，他於1980年以20歲之齡憑電影《普通人》（Ordinary People）奪最佳男配角。而最年老的《奧斯卡》演員得主就是英國男星安東尼鶴健士（Anthony Hopkins），他憑電影《爸爸可否不要老》（The Father）以83歲高齡於《奧斯卡》奪影帝。