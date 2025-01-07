「蜘蛛仔」聖誕假期求婚成功！Zendaya《金球獎》大騷近四百萬鑽戒

國際影視界年度盛事《第82屆金球獎》舉行完畢餘波未了，失落影后的美國女星Zendaya被爆與男友「蜘蛛俠」Tom Holland訂婚！

Zendaya被傳媒影到左手無名指戴上一隻神秘巨型鑽戒，即被網民懷疑她與男友已訂婚，消息傳出後有外國傳媒就證實2人於去年底訂婚。有傳媒於《金球獎》結束後直接問Zendaya是否已訂婚，她只騷左手的鑽戒只是微笑及聳聳肩膀沒有回答。據知Tom於聖誕新年期間在家中向Zendaya求婚，整個過程既「浪漫又親密」。暫時雙方未有回應訂婚的消息。另有指Tom求婚前幾個月已問准過Zendaya的父親Kazembe Ajamu Coleman，因為他是好傳統的男人，所以認為最重要就是求婚前得到「未來外父」的祝福。據知Zendaya的父親都好願意交女兒給Tom。

事後有Fans就將Zendaya的鑽戒「起底」，指隻戒指來自英國女珠寶設計師Jessica McCormack推出的品牌，有專家估價約50萬美元（約388萬港元）。除了鑽戒之外，傳媒亦發現Zendaya腋下出現疑似Tom名字的紋身。

另方面，Tom沒有陪伴Zendaya出席《金球獎》原來背後有原因，他早前受訪時解釋為何選擇不出席女友的首映或活動，他表示不想搶女友風頭：「因為呢個唔係我嘅時刻，係佢嘅時刻，因為如果我哋一齊去就會變咗係關係我哋。」

除了Tom Holland與Zendaya之外，另一pair因合作《蜘蛛俠》（Spider-Man）系列而曾經撻着過的安德魯加菲（Andrew Garfield）與愛瑪史東（Emma Stone）亦有現身今屆《金球獎》，雖然2人已分手多年，但他們分手仍是朋友，安德魯被影到在紅地氈上與舊愛及她的老公Dave McCary有講有笑，完全冇尷尬。除了安德魯之外，愛瑪的另一舊愛出爐金球最佳男配角得主Kieran Culkin，他憑愛瑪與老公監製的電影《A Real Pain》獲獎，Kieran獲獎時亦有點名大讚他們。