楊洛婷父親加國入ICU　有信心戰勝難關

樂隊Dear Jane日前在《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上，第5度摘下「叱咤樂壇組合」金獎，可謂可喜可賀，不過主音黃天翱（Tim）似乎心事重重，皆因外父抱恙入院，太太楊洛婷（Rabeea）已飛返加拿大照顧父親。

日前她在社交網透露父親的情況，身在醫院病房的她，將和父親的「合照」刪除，並發文：「最近有好多人問我點解我爸爸喺深切治療部，佢發生咗咩事。過去20多年來，佢經歷咗兩次心臟移植同一次腎臟移植，雖然佢服用嘅藥物可以防止排斥反應，但都令佢嘅免疫系統變得好脆弱，傷風或者咳嗽咁常見嘅病對佢嚟講都可能危險。最近一個月父親出現嚴重的呼吸困難，氧氣水平降得好低，對他的肺部造成咗永久性的損傷。」

她又稱醫生已為楊父進行了多次病毒測試，未有確診，因此暫時已能靠氧氣機呼吸，明白醫生已經盡最大努力，目前要視乎楊父可否靠自己克服呢一切，現時要面對不少挑戰，但她和家人依然充滿希望。她佩服父親是最堅強和勇敢的人，在整個治療過程中，看見父親展現出力量及堅忍，令身為女兒的她，有信心父親可以戰勝這次難關。又感謝各位慰問和為其祈禱的朋友：「相信呢啲力量全部畀晒爸爸支持緊佢。」