獲影后興奮爆粗　狄美摩亞被影到台下無視真人騷女王？

《金球獎》曲終人散，今屆最大驚喜就是苦等數十載的美國女星狄美摩亞（Demi Moore）「零的突破」捧走影后。事後她亦有於社交網帖文訴心聲。

她貼頒獎禮後拎住獎座及翌日早上與家人FaceTime的照片並留言講感受，她不忘引用得獎電影《完美物質》（The Substance）的劇情表示：「今朝起床仍然喺震驚之中，但就為咗今次嘅榮譽同賞識而充滿太多歡樂、愛同感激。我深深感到謙卑，而喺我入面嘅小女子喺度講：『Ｘ，好嘢！』多謝你哋嘅支持同善意文字，並多謝《金球獎》🙏🏻🏆♥️」

狄美「守得雲開見月明」，不過網上就流傳一段她疑似無視真人騷家族Kardashians成員Kylie Jenner的片段。片中狄美獲獎後在台下與女星艾莉芬寧（Elle Fanning）交談，坐在艾莉旁的Kylie向狄美表示「恭喜」，但狄美卻沒有理會她反而與Kylie的影星男友添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）交談，完全冇理會Kylie，場面超老尷！不過，片段曝光後狄美女兒Tallulah留言為母親「辯護」指她們一家與艾莉之前一同慶祝新年，所以只顧與她交談好正常。母親狄美並沒有無視任何人。