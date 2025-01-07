錢國偉遺作群星力撐場　陳宛蔚帶餅印女現身

前無綫金牌監製錢國偉（Wilson）於2020年因胰臟癌離世，其2018年執導的遺作電影《熱血燃燒》，雖拍了多時，但後因錢國偉病情及疫情影響，令作品上映期一改再改。電影於昨晚（6日）在銅鑼灣舉行好友場，錢國偉遺孀陳宛蔚帶同女兒錢彥彤出席，其多位生前好友包括錢嘉樂、黎芷珊、黎諾懿夫婦、剪接師黃海，及多位「味之天使」包括孫慧雪與陳蕊蕊等都有到場支持，有份參演的林曉峰與張文傑亦有一同出席。

陳宛蔚受訪時坦言曾糾結應否帶女兒到場：「但都想畀囡囡知道爸爸做嘅工作。」然而因電影內有太多暴力場面，故未能讓女兒入場欣賞，但透露黃海會將電影光碟給她保留，好讓女兒長大一點再給她欣賞。提到電影等待了6年才面世，陳宛蔚坦言好感動，她眼泛淚光説：「呢個係Wilson嘅心願，知道佢好有熱誠拍呢部電影，雖然未拍完，但喺好多好朋友支持下終於完成，今晚好多朋友二話不說嚟支持，感受到人在人情在。」她指電影勾起了她不少回憶，指開拍時自己剛誕下女兒，錢國偉爭取時間為女兒餵奶及掃風，第二朝便起行拍攝，她說：「知道依家比較少人入場睇戲，但大家都知佢好鍾意喺自己嘅電影入面客串，所以會見到佢嘅身影，好多謝黃海為電影剪咗個特別嘅Ending，相信Wilson都好多謝朋友幫佢完成呢部電影。」

林曉峰表示拍攝時知道錢國偉正在抱恙，當時亦相信他可以康復，電影如今終於上映，相信對方亦會感到開心，又指除了疫情，當中亦涉及商業問題，令電影要等了6年才能面世。他透露錢國偉離世時仍未完成結局拍攝，而某天自己收到聯絡，對方指希望將電影繼續完成：「但我自己唔係專業，後來搵到黃海幫忙先可以完成。」談到拍攝難忘事，他表示跟陳小春與謝天華的一幕追蹤戲，令他們找回昔日一起拍電影的感覺。

張文傑表示今次電影是他首次跟錢國偉合作，坦言自己當時正剛由幕後轉為幕前仍未適應，幸好角色以動作戲為主對白不多，又可跟多位動作組的手足合作，錢國偉亦未有給他壓力，只著他好好發揮便可。林曉峰則笑言首次跟張文傑合作時，見對方出招狠勁十足，還以是泰國拳王，嚇得他刻意避開對方。