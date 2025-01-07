6月來港開唱！泰妍為缺席家族騷解畫：公司不為我準備

韓團東方神起、Super Junior（SJ）、少女時代（少時）、Red Velvet、SHINee、EXO、NCT、aespa及RIIZE等所屬的SM事務所將於1月11及12日一連兩日假首爾高尺天空巨蛋舉行家族騷《SM LIVE》，慶祝SM事務所成立30周年。

SM早前宣布少時隊長泰妍及Red Velvet成員Wendy不會參加演唱會，但未有解釋缺席的原因，而泰妍昨日（6日）就透過官方社交平台說：「我本來想為大家送上帥氣的舞台，跟公司說想有野心地準備兩三首歌，然後正在等待答覆，但結論是因為不為我準備而無法參與。」她強調不是因為沒有意欲演出而不參加家族騷，並指她只是想努力地做好演出，但公司卻不給予幫助：「公司可能有他們的理由吧，他們應該也很難做。」

而Wendy亦向粉絲表示：「跟公司已經在1個月多前說好了，但今天才公布，應該有很多ReVeluv（Red Velvet粉絲名）想看Red Velvet的5人演出，很對不起。」

此外，泰妍今日（7日）宣布展開亞洲巡唱，她將於3月7至9日一連3日在首爾舉行演唱會，之後會於3月16日開始在台北、馬尼拉、雅加達、澳門、新加坡、曼谷及香港開騷，其中香港是尾站，將於6月7日在亞洲國際博覽館Arena舉行。