軟糯甜年糕　健康食材入饌

新年年糕是每家每戶過年必備的賀年食品，甜糕的話，傳統椰汁年糕以外，今年還有很多新花款。近日大家注重身體，有品牌以健康食材入饌，紅棗、桂圓、薑、紫薯和陳皮等都有入饌，部分更選用本地食材配，適量進食，應節又美味。

陳皮桂花香

清新香氣會提升食欲，金鐘五星級酒店米芝蓮高級中菜廳今年推出的九制陳皮桂花蓮藕糕，以本地蓮藕、乾桂花、甘草九制陳皮和甘蔗片糖配料，輕盈生油又帶醇厚香氣。棗皇年糕以新疆雪棗入饌，養顏補氣。升級的海味蘿蔔糕選用本地有機蘿蔔、土魷、臘腸和日本銀魚仔等材料，沒額外加鹽調味，不怕過鹹。

辛香甜美

在甜點內適當地加點薑汁，有助提味。中環高級中菜廳今年有4款口味年糕，新推的棗皇薑汁南棗糕，以紅棗、南棗和薑汁打造，辛香的薑汁讓紅棗的味道更突出。金箔燕窩花香椰汁凍糕以酸甜醒胃的洛神花與玫瑰醬做成凍糕，酸中帶甜好醒胃。就連傳統的椰汁年糕也改用黑糖，甜味更怡人。

高纖紫薯

番薯近年成為健康食材的代表之一，有酒店集團今年新推薯紫米蜜果年糕，就以高纖的紫薯和紫米作主角，再加點新鮮無花果，提升天然甜味。金箔燕窩桂花糕清新輕盈，也是養顏之選。

人氣堅果

近2年，開心果人氣持續，酒店集團旗下不同的酒店和餐廳，不約而同以開心果做主角，如尖東五星級酒店米芝蓮星級中菜廳就有開心果年糕，香甜又有口感。三十年陳皮紅豆年糕醇厚甘香，同樣新出的玫瑰燕窩海藻糖汁年糕富花香，甜度適中。金鐘五星級酒店米芝蓮星級中菜廳除新推薑汁黑糖棗皇糕外，福建餐廳就有新出的抹茶紅豆年糕和開心果椰汁年糕，前者軟糯富茶香，後者以椰汁拼配堅果，帶來雙重香氣。

茶湯桂圓香

吃完年糕飲杯熱茶，滯膩全消。本地老字號餅家推出新款紅棗桂圓烏龍茶年糕，甘潤清香的烏龍茶配性味甘溫的桂圓和紅棗，令人回味。另一款木耳腰果蓮藕糕，香口的蓮藕配時令栗子，再加木耳和腰果配搭，養生之選。