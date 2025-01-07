中佬男團Hey Brother首次出騷　李思捷揚言殺入樂壇攞獎

藝人李思捷與麥長青在荃灣出席慈善活動，兩人與黃智賢、曹永廉、唐文龍組成男團「Hey Brother」將會在節目中第一次演出，思捷指眾人加起來超過280歲，自嘲是發老姣。麥包指他們組成男團只是求開心，除了會出新歌，更有計劃開拍電影，麥包笑說：「男團已經講咗兩年，要等埋思捷『入五』，唔係唔夠老餅，其實曹永廉都已經『登六』，不過，佢個樣就最後生。」

兩人笑言男團打算殺要進軍樂壇攞獎，笑問可覺得樂壇欠李思捷一個獎項交代？麥包笑說：「緊係啦，佢咩歌手歌嘅歌都唱過晒。」「扮嘢王」思捷則說：「可能就係冇自己嘅歌，冇自己嘅風格。」

思捷又透露最近腰骨痛，面部更紅得一撻撻，他說：「10幾年前試過坐骨神經痛，痛咗半年，仲成個星期行唔到，最近扭一扭條腰，所以依家要慢動作好好保護修腰，演出就跳得冇問題。皮膚因為面皮薄，微絲血管爆裂，已經治療咗幾個月，依家日日都用蘆薈敷面，已經好咗好多。」

車婉婉與張馳豪除了為節目表演外更落區進行探訪，兩人皆大受感動，婉婉說：「有個受助者因為意外30幾歲就癱瘓，探訪完之後覺得自己好卑微，亦好幸福，所以唔好將啲小事放到咁大，望下人哋要解決幾大件事。」張馳豪則為音樂劇留鬚，以新形象示人。