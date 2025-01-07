李龍基未婚妻半年後重獲自由　會否返內地註冊：唔使急

歌手李龍基將於2月25日在文化中心舉行《李龍基笑看人生演唱會2025》，他為此演唱會推掉近兩三個月的演出，主力做好這個騷，笑言因為喜歡「25225」這個特別數字，「其實係好鍾意文化中心嘅音響好靚，嗰度做過好多次騷，如果自己做得唔夠出色就好浪費。」近來日日做運動、注重保暖，保持身體及靚聲。提到演唱會造型方面，他透露上次做騷表演跳街舞，笑言造型嚇親人，觀眾也認不出他，今次演唱會亦會有少許突破，但會保持神秘感。

演唱會邀請了吳麗珠（珠女）和顏米羔做表演嘉賓，李龍基與珠女自E Y T年代認識，大讚他唱歌好聽，是被耽誤的歌手。而顏米羔都是自己欽點。日前李龍基在社交平台自彈自唱《雪中情》，他說現在多了時間唱歌和玩模型飛機，可以消除煩惱，放下不開心事，抒發情緒，較他年輕36年的未婚妻王青霞因被控逾期居留及使用虛假文書等罪，被判入獄25個月，今年7月7日便出獄，距離至今還有半年時間，問他今年新年會倍感寂寞？李龍基眼濕濕表示：「不言而喻，所以依家好少去開心嘅場合，我就風花雪月，佢喺裏面情況唔係咁好，好心噏！」

他表示未婚妻已適應獄中生活，期盼半年後重獲自由。透露元旦1月1日探望過未婚妻，由於現在每月只能探望兩次，他會選擇1日及15日兩天，有跟她講將會舉行演唱會，指未婚妻很喜歡聽自己唱歌，如《夜來香》，未知今次會否演唱。李龍基表示未婚妻長胖了少許，亦有畫畫打發時間。問到未婚妻出獄後便立即往大陸註冊？他笑言：「唔使急，等我攞咗寡佬證先，要佢急吓，不過佢最急就係想聽我唱歌。」但他揚言會盡快註冊，好讓她獲得名分後可以再申請來港，始終工作基地在香港。