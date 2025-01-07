文凱玲遇交通意外　6個月大B女同車勁驚險

港姐出身嘅文凱玲（Connie）去年7月誕下1女，不時喺社交網分享生活點滴嘅佢，日前就透露自己5日遇上交通意外，幸好因車速不快無人受傷：「尋日坐車嘅時候發生咗小小交通意外，畀後面架車追尾，好彩當時喺個路口，兩架車車速都好慢，所以冇人受傷。」時隔冇耐，文凱玲再晒出一張女兒喺車中嘅照片道：「啱啱睇返尋日上車之後影嘅呢張相，諗起都覺得有啲驚，慶幸只係小碰撞，慶幸我哋每次坐車都會扣上BB車上的保護扣。」由於當時BB喺車中，若然發生嚴重車禍，後果真係不堪設想！

文凱玲（Connie）接受《東網》訪問，詳述當時意外經過：「我同老公、囡囡坐喺架車度本來想轉彎，點知後面架車想cut線撞咗埋嚟我哋車頭度，有碰撞嗰一刻，都好擔心囡囡有事，好彩我有用Baby Car Seats，平時就算好重咁拎嚟拎去都堅持用，安全至上。」Connie落手落腳湊Ｂ，是一位好媽媽，問她可會繼續在幕前演出？她笑言：「會呀，都有啲工作搵我傾，但因為要返大陸一段幾長時間，無人湊BB就唔係咁得，不過，可以傾吓我囡囡，我帶佢去開工都好喎，哈哈。」